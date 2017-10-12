12 октября 2017 года

Какой товар – такой и штраф

Минсельхоз предлагает разграничить в КоАП меры ответственности за перевозку товаров без ветеринарно-сопроводительных документов. Наказание будет учитывать степень опасности, отмечают разработчики.

Сейчас ответственность за перевозку без ветеринарно-сопроводительных документов установлена частью 2 статьи 10.8 КоАП РФ. Изменения решили внести в связи с тем, что ее формулировка не в полной мере отвечает обновленному закону о ветеринарии. Такое объяснение приводится в пояснительной записке к законопроекту, сообщает корреспондент Fishnews.

Отмечено, что меры ответственности не разграничены, хотя правонарушения существенно отличаются по степени общественной опасности и риска для биологической и пищевой безопасности.

С помощью изменений административного кодекса как раз и планируется дифференцировать меры ответственности. С этой целью предлагается дополнить КоАП новой статьей – 10.8.1.

В частности, согласно законопроекту, «вылов водных биологических ресурсов, перемещение (перевозка), передача права собственности на уловы водных биологических ресурсов без оформления ветеринарных сопроводительных документов, в случаях, когда оформление указанных документов является обязательным, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей; на должностных лиц – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на юридических лиц – от 20 тыс. до 20 тыс. рублей».

Если такое нарушение совершено повторно, то для граждан штраф возрастает до 5-10 тыс. рублей, для должностных лиц – до 50-100 тыс. рублей, для юрлиц – до 100-200 тыс. рублей.

Отдельные наказания, согласно проекту, предусматриваются, например, когда из-за неоформления ветеринарно-сопроводительных документов был нарушен запрет, установленный в связи с карантином.

Разграничивается ответственность за неоформление и ненадлежащее оформление ветеринарно-сопроводительных документов.

При этом для разных частей новой статьи устанавливаются различные сроки вступления в силу: 1 июля 2018 г., 1 октября 2018 г., 1 января 2019 г., 1 апреля 2019 г. Чем риск ниже, тем позднее вводится административная ответственность, говорится в пояснительной записке.

Законопроект «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления административной ответственности за невыполнение требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии по оформлению ветеринарных сопроводительных документов» размещен для оценки регулирующего воздействия.

Отмечено, что проект подготовлен в рамках исполнения протокола совещания, состоявшегося у вице-премьера Аркадия Дворковича по введению системы электронной ветеринарной сертификации.

Fishnews