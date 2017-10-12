12 октября 2017 года

«Норебо» проводит масштабный ребрендинг

Группа «Норебо» меняет названия своих торговых и маркетинговых компаний в соответствии с фирменным стилем. Также проводится ребрендинг рыбопродукции.

Компания Ocean Trawlers Europe Limited переименована в Norebo Europe Limited, а Ocean Trawlers Hong Kong Limited - в Norebo Hong Kong Limited в рамках общей политики по объединению под брендом NOREBO.

«Норебо» – это бизнес глобального масштаба, и мы хотим, чтобы это было отражено и в наших брендах. Мы осуществляем поставки рыбопродукции на пять континентов в более чем 20 стран. Учитывая, что принципы прозрачности сегодня имеют огромное значение для успешного бизнеса, мы хотим представлять нашим покупателям один общий бренд как для внутреннего российского, так и для экспортных рынков», - рассказал генеральный директор экспортных компаний «Норебо» в Великобритании и Гонконге Стивен Кольер.

Главная задача переименований – показать, что все компании «Норебо» выполняют одну миссию и разделяют общие ценности независимо от того, в каких странах работают.

Как сообщили Fishnews в «Норебо», изменятся и торговые названия продукции. Новое имя получат премиальные товары из дикой замороженной в море рыбы под брендом Atlantika. Они будут продаваться под брендом Glacialis. Это связано с расширением географии промысла, которая теперь включает не только Северную Атлантику, но и северную часть Тихого океана. Glacialis - продукция (прежде всего филе) из атлантической трески, пикши и сайды, а также из минтая и тихоокеанской трески.

Замороженная в море рыба и блочное филе для дальнейшей переработки и дистрибуции больше не будут продаваться под брендом Ocean Trawlers. Новое название - Ocean Spirit – точнее отражает весь спектр продукции, в который входят и уловы ярусного промысла.

«Мы хотим, чтобы наши работники, наши партнеры и покупатели понимали размеры нашего бизнеса и его наследие», - заявил Стивен Кольер. По его словам, каждый из новых брендов «Норебо» представляет самые последние инновации в рыбохозяйственном секторе, как в отношении самой продукции, так и по методам ответственного рыболовства. Группа компаний начинает представлять свою продукцию в новой упаковке, и в течение следующих месяцев объем таких товаров будет увеличен.

Fishnews