13 октября 2017 года

Лосось на Камчатке поберегут от беспокойства

Правительство Камчатки предусмотрело запрет на использование маломерных судов с главными двигателями мощностью более 40 л.с. в бассейнах и притоках рек Большая, Авача, Паратунка в период нерестового хода тихоокеанских лососей. В теруправлении Росрыболовства считают, что такое решение приведет к позитивному результату.

Постановление правительства Камчатского края от 13 сентября 2017 г. № 378 предусматривает запрет на плавание маломерных судов с главным двигателями мощностью более 40 л.с. в бассейнах и притоках рек Большая, Авача и Паратунка в период нерестового хода тихоокеанских лососей – с 15 мая по 15 ноября.

Исключение – осуществление государственного контроля и надзора, аварийно-спасательные работы, госмониторинг водных объектов и водных биологических ресурсов, научно-исследовательские работы, мероприятия по охране ВБР и среды их обитания, осуществление рыболовства пользователями рыбопромысловых участков. Также запрет не распространяется на доставку людей, продуктов, почты и медикаментов, если невозможно использование другого вида транспорта, сообщает корреспондент Fishnews.

Руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Александр Христенко отметил позитивность такого решения. «Это наш первый опыт, и он положительный, спасибо правительству за это», - заявил глава СВТУ. В управлении полагают, что решение поможет сохранять биоресурсы, более эффективно контролировать ситуацию на водных объектах.

Fishnews