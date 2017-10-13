Лосось на Камчатке поберегут от беспокойства

13 октября 2017 года
Вопросы применения жаберных сетей обсудили на совещании у губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Проработку вопроса планируется продолжить в рамках специальной рабочей группы, с участием всех сторон.
За два с лишним года в электронную базу данных по сохранению водных биоресурсов внесено большое количество информации. В ЦУРЭН отмечают, что качество поступающих от теруправлений Росрыболовства сведений повысилось.
В курсы повышения квалификации для рыбинспекторов включили новые дисциплины: сотрудников подготовят к противодействию нарушителям физически и психологически.
Участники парламентских слушаний, состоявшихся в Совете Федерации, считают необходимым ускорить подготовку и внесение в Госдуму законопроекта о создании федерального реестра представителей КМНС.
12 октября 2017 года
В структуре Главрыбвода появился отдел по селекционно-племенной работе, «заточенный» под нужды аквакультуры. Рассматриваются варианты размещения на базе филиалов учреждения селекционных центров по отдельным породам рыб.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету совместно с экспертами изучить вопрос использования сетей на промысле анадромных видов рыб. С таким предложением выступил сенатор Борис Невзоров.
13 октября 2017 года
Вопросы применения жаберных сетей обсудили на совещании у губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Проработку вопроса планируется продолжить в рамках специальной рабочей группы, с участием всех сторон.
За два с лишним года в электронную базу данных по сохранению водных биоресурсов внесено большое количество информации. В ЦУРЭН отмечают, что качество поступающих от теруправлений Росрыболовства сведений повысилось.
В курсы повышения квалификации для рыбинспекторов включили новые дисциплины: сотрудников подготовят к противодействию нарушителям физически и психологически.
Минсельхоз предложил сдвинуть время перехода на обязательную электронную ветсертификацию. Однако для уловов водных биоресурсов и продукции из них сделано исключение – сроки остаются прежними.
Участники парламентских слушаний, состоявшихся в Совете Федерации, считают необходимым ускорить подготовку и внесение в Госдуму законопроекта о создании федерального реестра представителей КМНС.
12 октября 2017 года
Группа «Норебо» меняет названия своих торговых и маркетинговых компаний в соответствии с фирменным стилем. Также проводится ребрендинг рыбопродукции.
В структуре Главрыбвода появился отдел по селекционно-племенной работе, «заточенный» под нужды аквакультуры. Рассматриваются варианты размещения на базе филиалов учреждения селекционных центров по отдельным породам рыб.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету совместно с экспертами изучить вопрос использования сетей на промысле анадромных видов рыб. С таким предложением выступил сенатор Борис Невзоров.
Минсельхоз предлагает разграничить в КоАП меры ответственности за перевозку товаров без ветеринарно-сопроводительных документов. Наказание будет учитывать степень опасности, отмечают разработчики.
Ограничения по использованию жаберных сетей на промысле лосося рассмотрели на заседании Ученого совета КамчатНИРО. Основное предложение – на морских РПУ края запретить сочетать сети с другими орудиями лова, ограничить их количество, размеры, расстояние между сетями, запретить установку в шахматном порядке.