17 октября 2017 года

Удобрения не пошли на пользу тамбовской рыбе

В Тамбовской области установили виновника массовой гибели рыбы в реке Цна. По версии следствия, органические удобрения в воду нечаянно слил уснувший тракторист свиноводческого комплекса.

Завершено расследование уголовного дела в отношении работника ООО «Тамбовский бекон». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам).

По версии следствия, вечером 21 июля тракторист при помощи перекачивающих механизмов орошал жидкими органическими удобрениями прилегающие к цеху откорма участки. После полуночи работник заснул в кабине трактора. В течение часа удобрения бесконтрольно лились на землю, а затем в реку Цна, протекающую примерно в километре от места остановки, сообщили Fishnews в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тамбовской области.

Химическое загрязнение воды привело к гибели более 4 тыс. рыб. Причиненный водным биоресурсам ущерб оценили в сумму свыше 1,6 млн рублей. К расследованию привлекались специалисты региональных управлений Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и ряда других контролирующих органов, органов местного самоуправления. В результате была собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, отметили в пресс-службе.

Fishnews