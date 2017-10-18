18 октября 2017 года

«Крышу» браконьерской бригады ищут в Татарстане

Трех жителей Татарстана подозревают в незаконном промысле речных раков. По версии следствия, незаконный доход браконьеров с 2015 г. превысил 20 млн рублей. Правоохранители полагают, что группу покрывали должностные лица.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий у подозреваемых изъяли свыше 28 тыс. раков. Ущерб природе оценивается более чем в 1 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Татарстан. По данным правоохранителей, браконьерский промысел велся в реках Белая, Кама и Волга.

Следствие полагает, что в деле не обошлось без покровителя. Выясняются возможные связи подозреваемых с сотрудниками ветеринарных служб, теруправления Росрыболовства, полиции и других ведомств. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов организованной группой) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Fishnews