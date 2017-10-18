«Крышу» браконьерской бригады ищут в Татарстане

18 октября 2017 года
Доли квот на вылов раков в Волгоградском водохранилище выставили на аукцион. Торги пройдут в Астрахани 5 и 6 декабря, заявки принимаются до 20 ноября.
Отбором проектов судов и заводов для получения инвестиционных квот, по закону, должна заниматься специальная комиссия. Росрыболовство в сентябре предложило проект порядка ее работы. Документ нуждается в изменениях, заявили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.
К 17 октября российские рыбаки добыли более 30 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии. Их уловы кратно превышают уровни прошлого года.
17 октября 2017 года
Новое уголовное дело возбуждено против бывшего руководителя Охотского территориального управления Росрыболовства Руслана Пенькова. Его обвиняют в получении еще одной взятки, на этот раз в размере 2,8 млн рублей.
Рыбацкое сообщество готово участвовать в поиске выхода из ситуации, сложившейся с лососем, заявил глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. «Мы за цивилизованное и законное разрешение сложившейся ситуации и против «охоты на ведьм» – обвинения лососевых рыборазводных заводов и РУЗов», – отметил он.
В Тамбовской области установили виновника массовой гибели рыбы в реке Цна. По версии следствия, органические удобрения в воду нечаянно слил уснувший тракторист свиноводческого комплекса.
18 октября 2017 года
Члены Ассоциации «Ярусный промысел» рассчитывают расширить свой рынок после MSC-сертификации добычи трески и палтуса в СЗТО, отмечает вице-президент отраслевого объединения Вячеслав Бычков.
Доли квот на вылов раков в Волгоградском водохранилище выставили на аукцион. Торги пройдут в Астрахани 5 и 6 декабря, заявки принимаются до 20 ноября.
Отбором проектов судов и заводов для получения инвестиционных квот, по закону, должна заниматься специальная комиссия. Росрыболовство в сентябре предложило проект порядка ее работы. Документ нуждается в изменениях, заявили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.
Всемирная торговая организация вынесет решение по жалобе Японии на отказ Южной Кореи импортировать рыбу и морепродукты из Фукусимы и близлежащих префектур. В корейской прессе высказываются опасения, что ВТО встанет на сторону Японии.
Дискуссия по использованию жаберных сетей продолжается на Камчатке. Обойтись здесь только ограничениями по размерам сетей, их взаимному расположению и количеству – неэффективно, считает председатель наблюдательного совета компании «Витязь-Авто» Игорь Редькин.
Акция «Вода России» охватила почти все регионы страны. В уборках берегов свыше 10 тыс. водоемов участвовало более 1,5 млн граждан. Они собрали 4 тыс. железнодорожных вагонов мусора.
Приморские пограничники задержали четыре иностранных рыболовных судна, которые вели незаконный промысел в российской экономзоне. В трюмах нарушителей найдено более 57 тонн кальмара.
Власти Нижегородской области планируют к 2020 г. увеличить объемы производства товарной рыбы в два с половиной раза и выделить средства для субсидирования рыбоводных хозяйств.
К 17 октября российские рыбаки добыли более 30 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии. Их уловы кратно превышают уровни прошлого года.
17 октября 2017 года
Главным событием минувшей сессии СРНК стало открытие промышленного лова мойвы, считает глава Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. Однако из-за недофинансирования отраслевой науки это стало полной неожиданностью и спутало планы рыбаков.