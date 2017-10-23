В составе российско-белорусской комиссии изменение

23 октября 2017 года
Правительство готовит правовую базу к изменениям закона о рыболовстве, вступающим в силу с 2019 г. С этого времени вместо термина «рыбопромысловый участок» будет использоваться «рыболовный участок», причем меняются случаи выделения таких акваторий.
Заседание Северного научно-промыслового совета прошло в Архангельске. На встрече обсудили механизм инвестиционных квот, распределение общих допустимых уловов, доставку рыбопродукции по Северному морскому пути.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев войдет в состав двух комиссий Росрыболовства – по отбору инвестиционных проектов, претендующих на инвестквоты, и по перезаключению договоров о закреплении долей квот на новый срок.
В Ямало-Ненецком автономном округе определили победителей регионального конкурса «Лучший обработчик рыбы». Работники рыбозаводов и студенты состязались как в знании теории, так в практических навыках разделки уловов.
20 октября 2017 года
Что сегодня происходит с лососевым ресурсом и как в таких условиях организовывать работу рыбной промышленности, обсуждали на пресс-конференции, которую организовала Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.
Государственных инспекторов рыбоохраны, лесной охраны и охотнадзора хотят наделить перекрестными полномочиями для борьбы с браконьерством. Соответствующие изменения в КоАП РФ подготовили Минсельхоз и Росрыболовство.
23 октября 2017 года
«Русская рыбопромышленная компания» подпишет контракт с АО «ОСК» на постройку шести крупнотоннажных траулеров. Площадкой для строительства выбраны «Адмиралтейские верфи», входящие в состав госкорпорации.
C 1 по 3 ноября в Циндао пройдет крупнейшая в Азии выставка China Fisheries & Seafood Expo 2017. Как и год назад, на ее площадке будет представлен национальный стенд Российской Федерации, объединяющий ведущие рыбопромышленные компании страны.
В сентябре ученые двух отраслевых институтов – ВНИРО и ТИНРО – провели исследования по осенней кете на Амуре. Собрана информация о промысле, подходах рыбы, также в составе группы работал специалист-технолог.
В Республике Саха (Якутия) глава Чукарского наслега запретил посторонним гражданам рыбачить на реках в границах поселения. Незаконное распоряжение отменили по протесту районной прокуратуры.
Правительство готовит правовую базу к изменениям закона о рыболовстве, вступающим в силу с 2019 г. С этого времени вместо термина «рыбопромысловый участок» будет использоваться «рыболовный участок», причем меняются случаи выделения таких акваторий.
Заседание Северного научно-промыслового совета прошло в Архангельске. На встрече обсудили механизм инвестиционных квот, распределение общих допустимых уловов, доставку рыбопродукции по Северному морскому пути.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев войдет в состав двух комиссий Росрыболовства – по отбору инвестиционных проектов, претендующих на инвестквоты, и по перезаключению договоров о закреплении долей квот на новый срок.
В Ямало-Ненецком автономном округе определили победителей регионального конкурса «Лучший обработчик рыбы». Работники рыбозаводов и студенты состязались как в знании теории, так в практических навыках разделки уловов.
Создание морского заповедника на островах Ревилья-Хихедо приведет к сокращению уловов тунца, отмечают представители мексиканской рыбной отрасли. По их мнению, инициаторы проекта не просчитали экономических последствий.
20 октября 2017 года
Что сегодня происходит с лососевым ресурсом и как в таких условиях организовывать работу рыбной промышленности, обсуждали на пресс-конференции, которую организовала Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.