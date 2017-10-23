23 октября 2017 года

В составе российско-белорусской комиссии изменение

Назначен заместитель представителя РФ в Российско-Белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства. Новую должность получил руководитель Московско-Окского территориального управления Росрыболовства Алексей Воротилин.

Российско-белорусское сотрудничество по рыбохозяйственным вопросам осуществляется в рамках межправительственного соглашения от 13 марта 2002 г. Для развития взаимодействия создана смешанная комиссия в области рыбного хозяйства.

Распоряжением Правительства РФ от 19 октября 2017 г. № 2301 заместителем представителя Российской Федерации в комиссии назначен руководитель Московско-Окского территориального управления Росрыболовства Алексей Воротилин. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе федерального агентства. Министерство иностранных дел России должно уведомить правительство Белоруссии о принятом решении.

Fishnews