23 октября 2017 года

Якутскому поселку не дали установить свои правила рыбалки

В Республике Саха (Якутия) глава Чукарского наслега запретил посторонним гражданам рыбачить на реках в границах поселения. Незаконное распоряжение отменили по протесту районной прокуратуры.

Прокуратура Нюрбинского района провела проверку распоряжения главы МО «Чукарский наслег» «Об ограничении пребывания граждан в лесах на территории сельского поселения». Было установлено, что этот документ запрещает рыбалку посторонним гражданам на реках Конончан и Даланда в границах муниципального образования, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Республики Саха (Якутия).

Между тем, в соответствии с частью 2 статьи 26 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» ограничения на рыбалку устанавливает федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства.

Кроме того, согласно статье 6 Водного кодекса РФ, каждый гражданин вправе заниматься любительским и спортивным рыболовством на береговой полосе водных объектов общего пользования.

Также запрет, наложенный главой наслега, противоречит требованиям части 2 статьи 6 Конституции Российской Федерации, обратили внимание в пресс-службе ведомства. Каждый гражданин России обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности.

Прокуратура района принесла на незаконное распоряжение главы наслега протест, который был рассмотрен и удовлетворен. Нормативный правовой акт отменили.

Fishnews