30 октября 2017 года

Госграница не остановила китайских браконьеров

В Забайкалье двое граждан Китая пойдут под суд за незаконный промысел рыбы в российских водах приграничной реки Аргунь. Иностранцы использовали электроудочку и другие технические приспособления.

Уголовное дело в отношении граждан КНР направил в суд прокурор Нерчинско-Заводского района Забайкальского края. Как сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, злоумышленники рыбачили на лодке с мотором, оборудованной бензогенератором и сварочным аппаратом (для увеличения силы тока). При помощи самодельной электроудочки они выловили в Аргуни и ее протоке на территории России 103 экземпляра рыбы: ленка, хариуса, амурской щуки, амурского язя (чебака), красноперого жереха (краснопера), серебряного карася, налима. Ущерб природе от действий браконьеров оценивается в 17,6 тыс. рублей.

Сейчас иностранные граждане находятся под стражей. Используемая для незаконного промысла техника общей стоимостью более 100 тыс. рублей изъята. Гражданам Китая вменяют совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов рыбы с применением электротока группой лиц по предварительному сговору). Браконьерам грозит штраф в размере 500 тыс. – 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет, а также конфискация орудий незаконного лова.

Fishnews