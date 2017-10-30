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29-я сессия российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море прошла в Ростове-на-Дону. Фото пресс-службы Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства

Россия и Украина определили условия промысла в Азовском море

Российско-украинская комиссия по вопросам рыболовства в Азовском море определила объемы вылова основных промысловых видов на будущий год. Для добычи судака, берша и чехони разработаны дополнительные ограничения.

29-я сессия российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море проходила в Ростове-на-Дону с 24 по 26 октября. Российскую делегацию возглавлял руководитель Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игорь Рулев, украинскую – начальник Азовского бассейнового управления Госрыбагентства страны Сергей Чих.

Комиссия единогласно подтвердила: необходимо строго соблюдать согласованные меры регулирования промышленного рыболовства в акватории Азовского моря.

Стороны проинформировали друг друга о результатах промысла в 2017 г. в районе действия соглашения, большое внимание уделили вопросам научных рейсов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления Росрыболовства, установлены общебассейновые объемы добычи основных промысловых рыб, определены объемы изъятия для России и Украины на 2018 г. Комиссия выработала рекомендации по введению дополнительных ограничений на добычу судака, берша и чехони.

Также стороны утвердили Порядок осуществления контроля изъятия промысловыми и иными судами водных биоресурсов в акватории Азовского моря и Керченском проливе на 2018 г.

Кроме того, участники сессии рассмотрели вопросы научного взаимодействия в области молекулярно-генетических исследований рыб и сотрудничество по линии CITES – Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

В целом, отметили в пресс-службе, делегациям удалось выработать важные решения, направленные на сохранение и рациональное использование водных биоресурсов Азовского моря и обеспечение условий для устойчивого рыболовства.

Fishnews

  • 29-я сессия российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море прошла в Ростове-на-Дону. Фото пресс-службы Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства
  • Начальник Азовского бассейнового управления Госрыбагентства Украины Сергей ЧИХ и руководитель Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игорь РУЛЕВ. Фото пресс-службы ТУ
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