30 октября 2017 года

В рыбоводный актив Астраханской области добавят новые участки

12 декабря в Астрахани планируется провести аукцион по рыбоводным участкам, заявки можно подавать до 6 декабря. На торги выставили семь РВУ для индустриальной и пастбищной аквакультуры.

Аукцион проведет Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства. Как сообщает корреспондент Fishnews, рыбоводы смогут посоревноваться за три участка в Икрянинском районе, три в Лиманском и один в Харабалинском.

С победителями торгов заключат договоры пользования на 25 лет.

Fishnews