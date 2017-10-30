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Рыбоводные садки в Астраханской области. Фото с сайта astrakhan.fishretail.ru

В рыбоводный актив Астраханской области добавят новые участки

12 декабря в Астрахани планируется провести аукцион по рыбоводным участкам, заявки можно подавать до 6 декабря. На торги выставили семь РВУ для индустриальной и пастбищной аквакультуры.

Аукцион проведет Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства. Как сообщает корреспондент Fishnews, рыбоводы смогут посоревноваться за три участка в Икрянинском районе, три в Лиманском и один в Харабалинском.

С победителями торгов заключат договоры пользования на 25 лет.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураросрыболовство

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