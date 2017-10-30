В рыбоводный актив Астраханской области добавят новые участки

30 октября 2017 года
По данным Ассоциации «Росрыбхоз», после внесения в июле изменений в постановление правительства № 1528 предприятиям товарного рыбоводства были одобрены кредиты по ставке для сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 75 млн рублей.
В этом году «красная» путина на Амуре завершилась раньше ожидаемого срока: закрытие промышленного лова началось уже с 21 сентября. Корреспондент Fishnews побывала в эти дни на предприятиях Ульчского района и побеседовала с рыбаками об итогах этого непростого для Хабаровского края года.
На Курильских островах работает вторая бизнес-миссия из Японии, одно из приоритетных направлений совместной деятельности – марикультура. Для детальной подготовки проектов в этой сфере планируется создать двустороннюю рабочую группу.
Крупнейшая в Азии рыбохозяйственная выставка China Fisheries and Seafood Expo пройдет в Циндао с 1 по 3 ноября. Группа компаний «Антей» продемонстрирует на этой площадке антарктического клыкача, живых трепангов, гребешков и крабов, а также особенную новинку в качестве сюрприза.
Разные решения предлагались по вопросу использования жаберных сетей при промысле лосося на Камчатке. На этот раз обсуждения переместились на площадку Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.
Российско-украинская комиссия по вопросам рыболовства в Азовском море определила объемы вылова основных промысловых видов на будущий год. Для добычи судака, берша и чехони разработаны дополнительные ограничения.
30 октября 2017 года
По данным Ассоциации «Росрыбхоз», после внесения в июле изменений в постановление правительства № 1528 предприятиям товарного рыбоводства были одобрены кредиты по ставке для сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 75 млн рублей.
В этом году «красная» путина на Амуре завершилась раньше ожидаемого срока: закрытие промышленного лова началось уже с 21 сентября. Корреспондент Fishnews побывала в эти дни на предприятиях Ульчского района и побеседовала с рыбаками об итогах этого непростого для Хабаровского края года.
Мировые продажи тиляпии в первом квартале снизились, ряд стран планирует расширить производство этой рыбы, в том числе с помощью генной инженерии. Одной из серьезных угроз для отрасли оказался вирус TiLV.
На Курильских островах работает вторая бизнес-миссия из Японии, одно из приоритетных направлений совместной деятельности – марикультура. Для детальной подготовки проектов в этой сфере планируется создать двустороннюю рабочую группу.
Крупнейшая в Азии рыбохозяйственная выставка China Fisheries and Seafood Expo пройдет в Циндао с 1 по 3 ноября. Группа компаний «Антей» продемонстрирует на этой площадке антарктического клыкача, живых трепангов, гребешков и крабов, а также особенную новинку в качестве сюрприза.
Разные решения предлагались по вопросу использования жаберных сетей при промысле лосося на Камчатке. На этот раз обсуждения переместились на площадку Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.
Правительство Иркутской области разработало перечень мероприятий для включения в федеральную целевую программу по охране озера Байкал до 2030 г. В частности, планируется построить рыбоводный завод в Ольхонском районе.
Российско-украинская комиссия по вопросам рыболовства в Азовском море определила объемы вылова основных промысловых видов на будущий год. Для добычи судака, берша и чехони разработаны дополнительные ограничения.
В Забайкалье двое граждан Китая пойдут под суд за незаконный промысел рыбы в российских водах приграничной реки Аргунь. Иностранцы использовали электроудочку и другие технические приспособления.
27 октября 2017 года
Промышленную добычу китов СССР начал 85 лет назад. О том, как зарождалась и развивалась эта отрасль, Fishnews рассказал капитан дальнего плавания, автор книги о китобоях Виктор Щербатюк.