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Выловленный минтай. Фото РРПК

В октябре за минтаем пришлось побегать

Распространение и поведение минтая в российских водах Берингова моря существенно отличаются от прошлогодних, отмечают ученые. Так, в октябре рыбы было мало на севере Анадырского залива, также суточный вылов уменьшился из-за штормовой погоды.

Данные по октябрьскому мониторингу обстановки на промысле минтая в Западно-Беринговоморской зоне опубликовал ТИНРО-Центр. Отмечается, что в октябре в Наваринском районе количество добывающего минтай флота значительно сократилось. В первой декаде месяца промысел вели 20-21 крупнотоннажное судно и 9-10 среднетоннажных, в середине месяца 11-12 крупнотоннажных и 14-15 среднетоннажных, в конце - 9 крупнотоннажных и 12 среднетоннажных. Летом, начиная со второй декады июля, крупнотоннажников на промысле минтая было значительно меньше, чем в тот же период 2016 г. В октябре количество задействованных на промысле крупнотоннажных судов сравнимо.

Характер распространения и поведения минтая в российских водах Берингова моря летом 2017 г. существенно отличался от прошлогоднего. Эти отличия сохранились и в осенний период, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

В частности, в 2016 г. результативный промысел минтая осуществлялся на мелководном шельфе северной части Анадырского залива с июня по октябрь. В этом году часть флота начала работу в северо-западной части залива только в первой половине августа, затем лов распространился по всей северной части залива. Промысел на севере залива в августе был неустойчивым, а в сентябре велся периодически только в северо-западной части залива, при выходе скоплений минтая из прибрежной 12-мильной зоны. В октябре в этом районе траловый промысел практически не велся, а результативность снюрреводного лова там была небольшой.

В самом начале октября среднесуточный вылов значительно сократился. Временно снизилась эффективность промысловых операций на прилегающем к разделительной линии шельфе, где добыча в конце сентября была наиболее успешной. В середине первой декады октября часть флота перешла в верхнюю часть континентального склона (глубиной 200-480 м) у центральной и северной части корякского побережья (174°00’-177°10’ в.д.). В этом районе промысел был результативным и в начале октября 2016 г.

Тем не менее после небольшого перерыва возобновился лов в нижней части шельфа и верхней части континентального склона в районе глубиной 160-250 м, прилегающем к Наваринскому каньону. Большая часть флота вела там результативный промысел до конца октября.

Общая численность предпочтительной пищи минтая (эуфазий, крупные видов копепод) в Западно-Беринговоморской зоне в сентябре-октябре, как и в летний период, небольшая. Поэтому рыба была очень подвижной и не образовывала устойчивых промысловых скоплений.

В первой декаде октября суточный вылов варьировал в пределах 1-1,8 тыс. тонн, во второй половине месяца - в пределах 1,2-2 тыс. тонн. В октябре увеличилась частота прохождения циклонов и штормовой погоды в северо-западной части Берингова моря, что оказывало негативное влияние на промысел. В результате с 10 по 14 октября среднесуточный вылов снижался до 0,3-0,78 тыс. тонн, 25-26 октября - до 0,18-0,27 тыс. тонн.

В сентябре-октябре в уловах преобладал минтай поколений 2011-2014 гг. длиной 34-45 см. Относительное количество рыбы длиной меньше промысловой меры (37 см) в скоплениях Наваринского района увеличилось.

Нарастающий вылов на 30 октября в Западно-Беринговоморской и Чукотской зонах составил 393 тыс. тонн. В прошлом году на эту дату было добыто 413,5 тыс. тонн.

Fishnews
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