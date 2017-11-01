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Скульптура Фемиды перед зданием Верховного суда РФ

Верховный суд растолковал «рыбные» законы

Пленум Верховного суда России разъяснил ряд вопросов судебной практики, связанной с рыбной отраслью и природоохраной. В том числе изменения коснулись тонкостей уголовного и административного преследования за браконьерство.

Пленум Верховного суда РФ 31 октября внес изменения в некоторые свои постановления. В тексте уточняется, что документ принят «в связи с изменением законодательства, а также имеющимися в судебной практике вопросами».

Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки внесены в постановления пленума Верховного суда:

от 23 ноября 2010 г. № 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 Уголовного кодекса РФ)»;

от 23 ноября 2010 г. № 27 «О практике рассмотрения дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного, прибрежного и других видов рыболовства»;

от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования».

Так, в прошлом году в УК РФ были внесены поправки, уточняющие, что при подсчете ущерба от браконьерской добычи водных биоресурсов крупным следует считать размер свыше 100 тыс. рублей, а особо крупным – 250 тыс. рублей. Новое постановление пленума Верховного суда (от 31 октября 2017 г. № 41) разъясняет, что при этом следует оценивать общий ущерб, нанесенный в ходе нескольких случаев незаконного лова, а при браконьерстве группой лиц – общий ущерб, причиненный всеми ее участниками.

Новое постановление также разъясняет, что следует считать «способами массового истребления водных биологических ресурсов». Согласно формулировке, это «действия, связанные с применением таких незаконных орудий лова, которые повлекли либо могли повлечь массовую гибель водных биоресурсов, отрицательно повлиять на среду их обитания». Например, это «прекращение доступа кислорода в водный объект посредством уничтожения или перекрытия источников его водоснабжения, спуск воды из водных объектов, применение крючковой снасти типа перемета, лов рыбы гоном, багрение, использование запруд, применение огнестрельного оружия, колющих орудий».

Также пленум Верховного суда учел введение административной ответственности за нарушения правил рыболовства в открытом море.

В постановлении разъяснены некоторые юридические тонкости, связанные с конфискацией судов и орудий незаконного промысла, а также другие вопросы правоприменительной практики в этой сфере.

Fishnews
НазадМетки: браконьерство

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