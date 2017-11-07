Сиговые Ямала получили шанс

07 ноября 2017 года
КНР предложила Всемирной торговой организации ограничить запрет на субсидии для судов, замешанных в браконьерстве. На поправки, отстаивающие китайские интересы, поступил ряд возражений.
03 ноября 2017 года
Пленум Верховного суда России разъяснил ряд вопросов судебной практики, связанной с рыбной отраслью и природоохраной. В том числе изменения коснулись тонкостей уголовного и административного преследования за браконьерство.
01 ноября 2017 года
Во Владивостоке представители науки, региональных властей и бизнеса рассмотрели возможность работы марикультурных хозяйств в границах особо охраняемых природных территорий. Обсуждались как биологические, так и правовые аспекты.
Этой зимой Южная Корея сможет вести промысел клыкача и криля в антарктических водах восемью судами. Флота других стран у южного полюса по решению АНТКОМ будет меньше.
Приморский край заинтересовался опытом Сахалинской области. Глава Приморья Андрей Тарасенко заявил о необходимости упрощать порядок прибрежного рыболовства в 12-мильной зоне.
26 октября 2017 года
Европейская комиссия вынесла Вьетнаму официальное предупреждение в связи с недостаточными усилиями в борьбе с морским браконьерством. У республики есть полгода на решение выявленных проблем, иначе она лишится права поставлять свои уловы в ЕС.
07 ноября 2017 года
Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка подпишет новое соглашение о сотрудничестве с ФТС и усилит взаимодействие с Россельхознадзором по применению риск-ориентированного подхода при оформлении рыбы и рыбной продукции.
Переговоры министров иностранных дел России и Мавритании пройдут в Москве. Особое внимание стороны уделят работе отечественных рыбаков в ИЭЗ республики.
Один из ведущих мировых производителей оборудования и технологий для холода – Yantai Moon – сменил название. Новое имя – Moon Environment Technology co., Ltd – отражает новые ориентиры для госкорпорации: экологичность технологий и укрепление позиций на международном рынке, отмечают в ее руководстве.
Численность сайры находится на среднем уровне, полагают специалисты. Состояние этого ресурса, а также сардины, скумбрии, кальмара, лососей обсудили во Владивостоке ученые из России и Японии.
Лососевая путина в Хабаровском крае обеспечила вылов 48 057тонн. Рекомендованный объем рыбаки освоили практически на 62%. Уловы не столь велики, как в предыдущие годы, однако есть и места, где промысел прошел успешнее ожидаемого.
КНР предложила Всемирной торговой организации ограничить запрет на субсидии для судов, замешанных в браконьерстве. На поправки, отстаивающие китайские интересы, поступил ряд возражений.
В Хабаровском крае транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота 170 кг черной икры и фрагменты осетровых. Деликатесы общей стоимостью более 2,5 млн рублей перевозили на теплоходе по Амуру.
Инвестиционное сотрудничество в рыбном хозяйстве вновь стало предметом переговоров России и Южной Кореи. Меморандум о взаимопонимании подписали Минвостокразвития и корейское Министерство морских дел и рыболовства.
В трех районах Архангельской области проводятся научные работы по оценке потенциала местных водных объектов для использования под товарное рыбоводство.
03 ноября 2017 года
Федеральная служба безопасности выпустила новые Правила пограничного режима. Документ вступит в силу со следующего года.