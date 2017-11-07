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Сиговые Ямала получили шанс

Популяции пеляди, сига-пыжьяна и тугуна в Ямало-Ненецком автономном округе стали расти, отмечают ученые. По их мнению, главную угрозу запасам ценных рыб представляет браконьерство.

Мониторинг естественного воспроизводства водных биоресурсов в ЯНАО уральские ученые проводят с середины 1970-х гг. Директор Института экологии растений и животных УрО РАН Владимир Богданов рассказал, что в 2015 и 2016 гг. на генерациях пеляди, сига-пыжьяна и чира положительно отразились благоприятные природные условия – высокая водность, снижающая промысловую нагрузку – и рыбоохранные мероприятия. В 2017 г. пополнение популяций этих рыб в реках Ямало-Ненецкого автономного округа было близко к средним многолетним показателям, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона.

Главной причиной сокращения популяций ценных промысловых рыб ученые называют браконьерство, отводя промышленному освоению и водопотреблению второстепенную роль. Специалисты считают, что нерестовые реки Нижней Оби и Таза пока могут обеспечивать нормальное воспроизводство, поймы – нагул, а губы – зимовку рыбы.

Для восстановления популяций предлагается принимать меры. На уровне региона: охрана, создание ООПТ на нерестовых притоках, снижение загрязнения, предотвращение отчуждения пойменных угодий, обеспечение миграции рыб на нерестилища, искусственное воспроизводство, мониторинг. На федеральном уровне: корректировка законодательства, усиленная охрана Обской и Тазовской губ, создание федеральных ООПТ. Рекомендуется также предусмотреть мероприятия по предупреждению возможных негативные последствия при промышленном освоении территорий.

Fishnews
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