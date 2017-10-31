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Рыбная ассоциация выступила за упрощение оформления грузов

Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка подпишет новое соглашение о сотрудничестве с ФТС и усилит взаимодействие с Россельхознадзором по применению риск-ориентированного подхода при оформлении рыбы и рыбной продукции.

Таможне нужно больше данных

Причиной обновления соглашения стали изменившиеся требования Федеральной таможенной службы к предоставлению ценовой и другой информации из независимых источников. Теперь таможенникам необходимо не только знать текущий ценовой срез рынка, но и учитывать тенденции, связанные с ценовыми колебаниями, располагать актуальными исследованиями рынка стран-экспортеров и иной коммерческой информацией.

«Такое сотрудничество требует от ассоциации привлечения дополнительных ресурсов для предоставления необходимой информации и сопровождения информационного обмена с ФТС. Вместе с тем наше взаимодействие является залогом успешного развития отрасли: ускоряется и упрощается таможенное оформление грузов, сокращаются логистические издержки», – рассказал Fishnews исполнительный директор Рыбной ассоциации Алексей Аронов.

По его словам, новое соглашение с ФТС признано всеми членами объединения перспективным и полезным.

Ветеринарам предложили учитывать риски

Порядок субъектного отраслевого категорирования, закрепленный приказом ФТС № 1740 от 27 августа 2015 г., был положительно оценен бизнес-сообществом. Помимо этого ассоциация проводит совместно с Россельхознадзором эксперимент по применению отраслевого риск-ориентированного подхода при ветеринарном контроле рыбы и рыбных продуктов в пунктах пропуска и местах основного оформления.

«Статистика показывает, что не все формы действующего контроля одинаково эффективны. Например, выявление нарушений в ходе лабораторного контроля происходит в несколько раз чаще, чем в ходе физического контроля. Однако затраты на физический контроль – как прямые, связанные с оплатой услуг за грузовые операции в зонах таможенного контроля, так и временные издержки – существенны для предпринимателей и сказываются на конечной стоимости продукции», – подчеркнул представитель Рыбной ассоциации.

По словам Алексея Аронова, подобная статистика предполагает введение выборочного физического контроля в зависимости от категории субъекта. Оптимальным вариантом является внедрение накопительной, автоматизированной системы категорирования, которая, учитывая все плюсы и минусы деятельности предприятий, определяет в режиме онлайн категорию риска нарушения законодательства.

Эта система уже применяется в экспериментальном порядке при осуществлении государственного ветконтроля в Большом порту Санкт-Петербург. В эксперименте принимают участие 38 компаний. Общий процент досмотров снизился со 100% до 50%, сократилось время нахождения контейнеров с подконтрольными товарами в морском порту.

Меньше сроки, больше выгода

Рыбная ассоциация осуществляет мониторинг результатов эксперимента, выявление «узких» мест, формирует предложения по их устранению и обсуждает их реализацию с представителями Россельхознадзора. Примером такого взаимодействия стало принятие ветеринарной службой предварительных решений для товаров низкого риска на основании предварительной информации о товарах и копиях товарно-транспортных документов. Это позволило участникам рынка всерьез задуматься о возможностях ускоренного оформления, которые предлагает Балтийская таможня для поднадзорного груза (рефконтейнеров) – «выпуск за время выгрузки».

Взаимодействие ассоциации с таможенниками позволяет отладить технологию работы с ветеринарной службой, используя КПС «Портал Морской порт» как единое окно. Электронный документооборот с государственными органами исключает необходимость получения или представления бумажных документов и их «штамповки». Кроме того, изучается опыт других предпринимателей, подающих предварительную информацию через КПС «ПМП» с целью принятия решения о выпуске товаров сразу по прибытии судна до завершения выгрузки.

«Пока не все морские контейнерные линии в Большом порту Санкт-Петербург работают с предварительной подачей информации через КПС «ПМП». Но если говорить о реальной возможности оформления ветеринарных грузов за время выгрузки судна, то для членов Рыбной ассоциации это уже означает сокращение среднего по отрасли времени оформления груза в порту до одного-двух дней, притом что пять лет назад на это могла понадобиться неделя», – отметил Алексей Аронов.

Fishnews
НазадМетки: россельхознадзортаможня

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