08 ноября 2017 года

Рыбаки собираются взять 48 тыс. тонн скумбрии и иваси

К 7 ноября на Дальнем Востоке добыли в общей сложности свыше 43 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии. До середины декабря планируется освоить еще не менее 5 тыс. тонн этих объектов.

Российские рыбаки выловили почти 49 тыс. тонн сардины иваси, скумбрии и сайры – на 69% выше уровня прошлого года, рассказали на заседании штаба путины. Скумбрии добыто 28 тыс. тонн, что в 3,5 раза превышает результат на отчетную дату 2016 г. Сардины поймано 15 тыс. тонн (вдвое больше прошлогоднего уровня). Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, сайры освоено только 5,7 тыс. тонн (+40%).

Всего в пределах исключительной экономической зоны РФ и открытых водах северо-западной части Тихого океана работают 30 отечественных судов, иностранные пользователи промысел перспективных объектов в российских водах на прошлой неделе не вели.

О промысловой обстановке непосредственно из района добычи доложил ведущий научный сотрудник ТИНРО-Центра Дмитрий Антоненко. Тихоокеанский тайфун, приблизившийся в начале прошлой недели к Курильским островам, ненадолго внес коррективы в планы рыбаков. Во второй половине недели погода улучшилась, что благоприятно отразилось на выловах скумбрии. Максимальный вылов на одно судно составил 500 тонн – это показатель «Петра Первого», который работает в водах Японии. Общий недельный вылов скумбрии превысил 4 тыс. тонн.

Ожидается, что уловы скумбрии в ИЭЗ России будут снижаться уже со следующей недели, и флот либо переместится в сторону Японии, либо поменяет объекты промысла. На прошедшей неделе на скумбрии и сардине работали 10 судов, половина из которых уже перешла в японские воды.

По данным метеорологов, с 11 ноября в Японское море придет мощный циклон. Крупнотоннажные суда, задействованные на добыче скумбрии, зависимы от погоды гораздо меньше, чем сайроловы, и могут работать даже при скорости ветра более 20 км в секунду. Погодные условия в конце ноября и начале декабря в прошлом и позапрошлом году были менее благоприятны, циклоны практически не прекращались. Ученые полагают, что промысел пелагических видов рыб продлится до середины декабря.

Научный наблюдатель ТИНРО-Центра Виктор Филатов рассказал, что из-за штормовой обстановки сайровые скопления обнаружили только во второй половине прошлой недели. Вышедшие из укрытия суда добыли 30 тонн, что и повлияло на дальнейшее решение судовладельцев. В частности, флот «Дальморепродукта» решил временно прекратить промысел сайры и вновь отправиться на лов минтая в Южно-Курильском районе.

Сейчас сайру добывают шесть судов, на подходе одно судно «Интеррыбфлота» – поставщика рыбокомбината «Островной». По прогнозам, в ближайшие сутки флот останется в районе обнаруженного скопления, здесь же ведут добычу и японские рыбаки. Дальнейшие решения по выходу из акватории промысла капитаны примут с учетом приближающегося шторма.

По словам Виктора Филатова, вылов сайры до конца года существенно не изменится, вылов будет находиться в пределах 100-300 тонн. Ситуация с уходом скоплений сайры к северу Курильских островов полностью повторяет картину тридцатилетней давности. На следующем заседании штаба ученый представит анализ современной миграции рыбы в сравнении с 1984-1988 гг., на основе которого можно спрогнозировать перспективные планы на путину 2018 г.

Планируется, что до конца года будет добыто не менее 5 тыс. тонн скумбрии и сардины. Квоту, предоставляемую России японской стороной, рассчитывают освоить полностью.

Fishnews