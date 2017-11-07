Российским инвесторам в Мавритании поможет «рыбный» опыт

07 ноября 2017 года
Переговоры министров иностранных дел России и Мавритании пройдут в Москве. Особое внимание стороны уделят работе отечественных рыбаков в ИЭЗ республики.
02 ноября 2017 года
В рамках работы над формированием бренда «Русская рыба», который в последнее время активно используется как представление отечественной рыбопродукции на международных и российских презентационных площадках, Росрыболовство намерено плотнее заняться вопросом качества такого товара.
01 ноября 2017 года
Приморский край заинтересовался опытом Сахалинской области. Глава Приморья Андрей Тарасенко заявил о необходимости упрощать порядок прибрежного рыболовства в 12-мильной зоне.
26 октября 2017 года
Госдума России ратифицировала Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. На заседании нижней палаты документ назвали существенным шагом вперед на пути евразийской интеграции.
25 октября 2017 года
Новый проект представил «Нацрыбресурс». Отраслевая логистическая компания «Нацрыблогистик» собирается обеспечить бесперебойные поставки рыбопродукции от Владивостока до Калининграда.
24 октября 2017 года
Россельхознадзор готов проверить предприятия Вьетнама, заинтересованные в поставках рыбопродукции на российский рынок, в декабре. Сейчас ведомство ждет от вьетнамских коллег программу инспекции.
08 ноября 2017 года
Уловы сельди у Корейского полуострова, постоянно сокращавшиеся с 1980-х гг., в нынешнем году выросли сразу на 30%, пишут СМИ Республики Корея. Это повлияло на стоимость квамэги – популярного рыбного деликатеса.
Росрыболовство провело аукцион по продаже долей квот вылова трески, камбал, минтая, красного краба-стригуна, северной креветки на Дальнем Востоке. По итогам торгов в бюджет поступит более 707 млн рублей.
Разрешить сбор штормовых выбросов водорослей на территории заказника «Малые Курилы», о чем не раз просили местные рыбаки, «не представляется возможным», считают в министерстве.
На международной выставке «Агропродмаш-2017» в столице решения для рыбной промышленности представили 99 компаний. Акцент был сделан на производителей холодильного оборудования.
В правила рыболовства необходимо включить ограничения по количеству плавных сетей на рыбопромысловых участках и запрет на использование плавных сетей в устье Амура, отмечают в Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов.
К 7 ноября на Дальнем Востоке добыли в общей сложности свыше 43 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии. До середины декабря планируется освоить еще не менее 5 тыс. тонн этих объектов.
Корейский гигант «Лотте» изучает возможности создания на Камчатке завода по переработке минтая – об этом сообщили в Минвостокразвития России.
Группа южнокорейских инспекторов завершила визит на Дальний Восток России. Зарубежные специалисты проверяли систему обеспечения безопасности рыбопродукции, предназначенной для поставок в республику.
По решению Таганрогского горсуда заблокированы 10 сайтов с информацией о способах добычи краснокнижных рыб. Инициировала запрет Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура.
07 ноября 2017 года
Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка подпишет новое соглашение о сотрудничестве с ФТС и усилит взаимодействие с Россельхознадзором по применению риск-ориентированного подхода при оформлении рыбы и рыбной продукции.