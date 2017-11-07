08 ноября 2017 года

Российским инвесторам в Мавритании поможет «рыбный» опыт

Россия и Мавритания планируют использовать успешный опыт взаимодействия в области рыболовства в других сферах экономических отношений, отметил глава МИД Сергей Лавров.

В Москве министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Исламской Республики Мавритания Иссельку Ахмедом Изид Бихом. Как сообщили Fishnews в пресс-службе МИД России, повышенное внимание участники встречи уделили возможностям расширения экономического сотрудничества, основным направлением которого традиционно является морское рыболовство. Мавританская сторона заинтересована в подключении российских компаний к реализации крупных инвестпроектов на территории республики. Для этого признано целесообразным поощрять прямые контакты по линии деловых кругов.

«У нас хороший опыт взаимодействия в сфере рыболовства. Наши рыболовецкие суда уже 30 лет работают в исключительной экономической зоне Мавритании, действует межправительственная комиссия по рыболовству, - отметил на итоговой пресс-конференции Сергей Лавров. - Хотели бы использовать этот опыт и в других сферах экономических отношений с тем, чтобы их диверсифицировать. Предпосылки для этого есть. Решено содействовать с обеих сторон расширению прямых контактов между нашими деловыми кругами, добиваться реализации конкретных проектов с участием российского бизнеса в этой стране».

Fishnews