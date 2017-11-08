08 ноября 2017 года

Максим Бергеля: Плавным сетям в устье Амура нужны ограничения

В правила рыболовства необходимо включить ограничения по количеству плавных сетей на рыбопромысловых участках и запрет на использование плавных сетей в устье Амура, отмечают в Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов.

Напомним, заседание Дальневосточного научно-промыслового совета пройдет в Южно-Сахалинске 10 ноября. Среди актуальных вопросов планируется рассмотреть и поправки в правила рыболовства, которые касаются организации промысла тихоокеанских лососей в реке Амур и Амурском лимане. Ранее эти вопросы уже рассматривались на заседании специальной рабочей группы, созданной в Амурском теруправлении Росрыболовства, и на расширенном заседании Ученого совета Хабаровского филиала ТИНРО-Центра.

«Предстоящее обсуждение на площадке ДВНПС станет решающим. Его результаты должны определить не только правила организации уже следующей путины, но и судьбу рыбацких поселков на всем Амуре», – прокомментировали Fishnews в Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК).

В целом, по словам председателя АРУК Максима Бергеля, рыбаки согласны с теми поправками, которые были сформулированы по итогам Ученого совета ТИНРО-Центра, «главное, чтобы они не растерялись в ходе ДВНПС», добавил он. Но есть у ассоциации и важные замечания, которые пока не нашли отражения в рекомендациях науки.

«Нас беспокоит то, что на сегодня нет ограничений по количеству плавных сетей на рыбопромысловых участках. А также то, что ниже нулевого километра, т.е. в устье Амура, не планируется вводить запрет на использование плавных сетей: эти орудия лова используются там параллельно с заездками и в совокупности образуют чрезмерный промысловый пресс на рыбу. Не предусмотрено также обязательное наличие проходных окон в «крыльях» заездков, без которых эти орудия лова фактически работают круглосуточно, в том числе в проходные дни», – обратил внимание глава ассоциации.

Кроме того, по словам Максима Бергеля, важно, чтобы любые устанавливаемые правила были «прозрачными и легко проверяемыми». «Те же проходные периоды должны распространяться на все без исключения виды орудий лова. И для проверки их нерабочего состояния инспекторы не должны, например, погружаться под воду или обходить каждый ставник – все это должно быть видно со стороны, невооруженным глазом», – добавил председатель АРУК.

Fishnews