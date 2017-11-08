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Бухта у мыса Краб на Шикотане. Фото Юрия и Ларисы Сундуковых

Минприроды против добычи водорослей на Малых Курилах

Разрешить сбор штормовых выбросов водорослей на территории заказника «Малые Курилы», о чем не раз просили местные рыбаки, «не представляется возможным», считают в министерстве.

Обращение к министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в положение о заказнике и разрешить сбор «штормовых выбросов водорослей» и их добычу разрешенными орудиями лова поступило от руководства Сахалинской области.

В ответном письме Минприроды отмечается, что «значительная часть акватории заказника, перспективная для промышленного освоения запасов водорослей, является лежбищем морских млекопитающих, местом обитания и миграции водоплавающих и околоводных птиц, а также произрастания редких видов растений». Поэтому «разрешение сбора штормовых выбросов водорослей на всей территории заказника не представляется возможным», считают в ведомстве.

Согласно материалам научных исследований природных комплексов и динамики природных процессов в заказнике, в результате интенсивного промысла ламинариевых водорослей в прибрежной зоне островов Малой Курильской гряды в период с 1987 по 1992 гг. снижение запасов водорослей у острова Зеленый составило 97%, а у островов Юрий и Танфильева – 89% и 76% соответственно.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды, негативное воздействие интенсивного промысла отразилось на состоянии всех прибрежных фитоценозов, на восстановление исходного их состояния потребовалось 14 лет. Текущий объем биомассы ламинариевых водорослей обеспечен благоприятными природными условиями, охранным режимом заказника и отсутствием промысловой нагрузки.

Fishnews
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