13 ноября 2017 года

Для сельского хозяйства НАО напишут свой закон

В Ненецком автономном округе разработают региональный закон о развитии сельского хозяйства. В документе планируется отразить и вопросы товарной аквакультуры.

Поручение о подготовке закона врио губернатора Александр Цыбульский дал по итогам ежегодного Сельскохозяйственного совета НАО. Разработкой документа займется региональный департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса. В ведомстве отметили, что сейчас на территории НАО действует единственный окружной закон в сфере сельского хозяйства - «Об оленеводстве». Однако в регионе есть и другие отрасли агропромышленного комплекса, требующие определенного регулирования.

Предполагается, что в документе будут прописаны вопросы финансового обеспечения окружной программы по развитию сельского хозяйства, определены цели и условия предоставления мер государственной поддержки, а также ответственность субъектов деятельности в отрасли.

Закон будет регулировать развитие товарного рыбоводства; единую систему заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной и промысловой продукции; вопросы материально-технического и ресурсного обеспечения отрасли и другие актуальные темы, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона.

При подготовке законопроекта департамент планирует изучить опыт других регионов, в первую очередь, в арктической зоне.

«Мы планируем широкое обсуждение проекта с общественностью, работниками сельского хозяйства и всеми заинтересованными лицами», - отметил заместитель руководителя ведомства Михаил Ферин.

Fishnews