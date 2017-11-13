Новости
Вариации размеров сеголеток раков из разных водоемов. Фото пресс-службы АзНИИРХ

В Ростовской области становится меньше раков

С 2012 г. в промысловых водоемах Ростовской области снижаются численность и запасы раков. Тенденцию подтвердили результаты экспедиционных исследований этой осенью.

Специалисты Азовского НИИ рыбного хозяйства завершили исследования популяций раков в промысловых водоемах Ростовской области. С 23 октября по 3 ноября были проведены экспедиции в Усть-Манычском и Веселовском водохранилищах, а также в пойме реки Дон.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, состояние популяций оценивается как удовлетворительное. Линьки взрослых особей и молоди завершились, начался нагул раков перед зимовкой. Внешние признаки и размеры сеголеток в водоемах свидетельствуют об их благополучном состоянии, в том числе о благоприятных трофических условиях, отметили в институте.

Единичные экземпляры крупных раков (более 14 см) встречались в уловах в бассейне реки Сал и в Усть-Манычском водохранилище. Усредненные значения общей и промысловой плотности популяций в Усть-Манычском водохранилище составили 395 и 317 экземпляров на гектар соответственно, в Веселовском водохранилище – 332 и 307 экземпляров на гектар, в пойменных водоемах Дона - 306 и 250 экземпляров на гектар.

Результаты исследований этого года подтверждают наблюдающуюся с 2012 г. тенденцию снижения численности и запасов раков в промысловых водоемах региона. Подробную характеристику состояния популяций и запасов специалисты дадут в итоговых отчетах.

Fishnews


  • Вариации размеров сеголеток раков из разных водоемов. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Крупный рак из Усть-Манычского водохранилища. Фото пресс-службы АзНИИРХ
    •
    Назад

    Лента новостей

    13 ноября 2017 года

    На российском стенде в Циндао опробовали новый формат

    Рыбохозяйственная выставка China Fisheries and Seafood Expo подтвердила эффективность работы российских компаний на национальном стенде. Следующий шаг – продвижение на широкий рынок определенного продукта, отмечает гендиректор отраслевого выставочного оператора ESG Иван Фетисов.

    На Камчатке нашли уникальных гольцов

    Специалисты Кроноцкого заповедника обследовали озера Большое и Малое Гольцовые в труднодоступном районе на северо-западе полуострова. Была обнаружена уникальная популяция карликовых гольцов.

    Дальний Восток подвел итоги непростой путины

    К концу октября на Дальнем Востоке рыбаки взяли свыше 351 тыс. тонн тихоокеанских лососей. О том, как проходила путина, власти регионов и отраслевая наука рассказали на заседании ДВНПС.

    Еврокомиссия подготовила квоты на будущий год

    На встрече Совета по рыболовству ЕС в декабре Еврокомиссия предложит общедопустимые уловы для 78 промысловых видов. По 53 из них рекомендуется увеличить квоту.

    Электрическая рыбалка обошлась гостям из Китая в миллион

    В Забайкальском крае двух китайских браконьеров оштрафовали на 500 тыс. рублей каждого с конфискацией лодки. Ранее граждан соседнего государства поймали за промыслом электроудочкой в реке Аргунь.

    Россия возьмется за каспийские порты

    Правительство утвердило стратегию развития российских морских портов в Каспийском бассейне до 2030 г. Документ предусматривает, в частности, модернизацию портовых мощностей, строительство новых судов и создание кластера по переработке морских биоресурсов.

    Гребешка и кукумарию разыграют на аукционе

    Росрыболовство объявило о проведении аукциона по продаже квот гребешка, кальмаров, морского ежа, кукумарии и трубача в Дальневосточном бассейне. Торги назначены на 18-19 декабря.

    Санкционную рыбу ввозили под видом белорусской

    Россельхознадзор ограничил поставки в РФ рыбы и морепродуктов с двух предприятий Белоруссии. Причиной стал реэкспорт санкционной продукции из Европы.

    Для сельского хозяйства НАО напишут свой закон

    В Ненецком автономном округе разработают региональный закон о развитии сельского хозяйства. В документе планируется отразить и вопросы товарной аквакультуры.

    10 ноября 2017 года

    ОДУ-2018: где сколько ловить

    Минсельхоз утвердил общий допустимый улов в морских водах на будущий год. Минтая – одного из главных промысловых объектов – разрешено освоить 1 781,3 тыс. тонн.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какая выставка привлечет ваше внимание?

    От первого лица

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    Пришло время гордиться рыбной отраслью России

    Все материалы

    Интервью

    Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии Константин ДРЕВЕТНЯК

    Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии

    Константин ДРЕВЕТНЯК

    Люди - последние в очереди за мойвой

    Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

    Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

    Павел КЛИМЕНКО

    Двойные преференции

    Капитан дальнего плавания, доцент кафедры управления судном Дальрыбвтуза, автор книги о китобойном промысле «Антарктика за кормой» Виктор ЩЕРБАТЮК

    Капитан дальнего плавания, автор книги о китобоях

    Виктор ЩЕРБАТЮК

    Китобойный флот окупил себя с лихвой

    Врио директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Алексей БАЙТАЛЮК

    Врио директора ТИНРО-Центра

    Алексей БАЙТАЛЮК

    PICES – уникальная международная организация

    Все интервью

    Личное мнение

    Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

    Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

    Вячеслав БЫЧКОВ

    MSC-лейбл – важная цель для ярусоловов

    Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

    Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

    Олег КОМАРОВ

    Что хотим: «сырьевую трубу» или экономическую независимость?

    Все материалы

    Крупным планом

    Рыбацкий Амур

    Рыбацкий Амур

    Остров Сахалин. Фото из открытых источников

    Сахалинские рыбаки против «охоты на ведьм»

    Все материалы

    События

    В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

    «Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

    XII Международный конгресс рыбаков во Владивостоке, октябрь 2017 г.

    На полях Международного конгресса рыбаков

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.