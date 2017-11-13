13 ноября 2017 года

В Ростовской области становится меньше раков

С 2012 г. в промысловых водоемах Ростовской области снижаются численность и запасы раков. Тенденцию подтвердили результаты экспедиционных исследований этой осенью.

Специалисты Азовского НИИ рыбного хозяйства завершили исследования популяций раков в промысловых водоемах Ростовской области. С 23 октября по 3 ноября были проведены экспедиции в Усть-Манычском и Веселовском водохранилищах, а также в пойме реки Дон.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, состояние популяций оценивается как удовлетворительное. Линьки взрослых особей и молоди завершились, начался нагул раков перед зимовкой. Внешние признаки и размеры сеголеток в водоемах свидетельствуют об их благополучном состоянии, в том числе о благоприятных трофических условиях, отметили в институте.

Единичные экземпляры крупных раков (более 14 см) встречались в уловах в бассейне реки Сал и в Усть-Манычском водохранилище. Усредненные значения общей и промысловой плотности популяций в Усть-Манычском водохранилище составили 395 и 317 экземпляров на гектар соответственно, в Веселовском водохранилище – 332 и 307 экземпляров на гектар, в пойменных водоемах Дона - 306 и 250 экземпляров на гектар.

Результаты исследований этого года подтверждают наблюдающуюся с 2012 г. тенденцию снижения численности и запасов раков в промысловых водоемах региона. Подробную характеристику состояния популяций и запасов специалисты дадут в итоговых отчетах.

Fishnews