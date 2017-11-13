14 ноября 2017 года

Браконьерскую осетрину утаить не удалось

В Астраханской области при осмотре грузовика полицейские обнаружили в тайнике почти 1,5 тонны русского осетра. Установлено, что рыба добыта незаконным способом.

Машину остановили вблизи железнодорожной станции в поселке Молодежный Красноярского района. За рулем находился житель Астрахани, согласно накладным, он перевозил строительные материалы. Однако при осмотре кузова за рулонами с утеплителем оперативники обнаружили фальшстену, за которой и была спрятана осетрина, сообщили Fishnews в пресс-службе областного УМВД России. Документы на рыбу водитель предъявить не смог.

Изъятая продукция была отправлена на исследование, в результате выяснилось, что рыба добыта запрещенными орудиями лова. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконный промысел водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ и охраняемых международными договорами Российской Федерации). Полиция устанавливает круг причастных к преступлению.

Fishnews