14 ноября 2017 года

Рыбаков Ямала вновь поддержат из окружного бюджета

В 2018 г. рыбной отрасли Ямало-Ненецкого автономного округа выделят дополнительные бюджетные ассигнования - 100 млн рублей. Планируется, что эти средства позволят просубсидировать производство продукции и помогут увеличить зарплаты на предприятиях.

В рыбной отрасли Ямала имеется устойчивая тенденция увеличения уловов, отметил директор департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО Виктор Югай. Второй год подряд объемы добычи превышают 9 тыс. тонн, чему способствует благоприятная промысловая обстановка.

В 2017 г. на рыбное хозяйство из окружного бюджета дополнительно направлено 130 млн рублей. В будущем году отрасль получит дополнительные бюджетные ассигнования в размере 100 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона.

«Это позволит просубсидировать производство продукции в полном объеме, а рыбодобывающим предприятиям сохранит стабильное финансовое состояние и тенденцию роста заработной платы работников», - заявил Виктор Югай. По его словам, в ряде предприятий наблюдается существенное увеличение зарплаты к уровню прошлых лет – от 20 до 70%.

Fishnews