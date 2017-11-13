14 ноября 2017 года

Северной креветке пророчат уменьшение популяции

Добыча северной креветки на западе Атлантического океана имеет тенденцию к снижению, считает специалист норвежского Института морских исследований Карстен Хвингель. По его данным, к 2030 г. уловы сократятся до 100 тыс. тонн.

На Международном форуме по вопросам северной креветки в Рейкьявике норвежский специалист напомнил о своем прогнозе, сделанном в 2015 г. Карстен Хвингель отметил, что главные промыслы в последние два года шли в соответствии с наихудшими сценариями.

В позапрошлом году ученый предположил, что в Западной Атлантике, где добыча креветки в основном сосредоточена в водах Канады и Западной Гренландии, уловы снизятся до менее чем 200 тыс. тонн. Однако, согласно новым подсчетам, в этих районах вылов продолжает падение, к 2030 г. он может стабилизироваться на уровне около 100 тыс. тонн.

Как пишет британский портал Undercurrent News, Карстен Хвингель основывает свой прогноз на снижении уловов креветки в середине 2000-х гг. Это произошло, полагает ученый, по двум причинам.

Во-первых, добыча креветки в восточной части Атлантики, похоже, завершила резкое снижение, пришедшееся на период с конца 1990-х по конец 2000-х. До кажущейся стабилизации уловы упали на 70% (до примерно 50 тыс. тонн сейчас).

Во-вторых, отметил специалист, популяция креветки сокращается одновременно с увеличением популяции трески. По его словам, происходит смещение от ракообразных к донным рыбам. В восточной части Атлантики это привело к 70-процентному уменьшению популяции креветки, прежде чем равновесие вновь установилось. Норвежский эксперт ожидает повторение сценария на западе океана.

Как сообщает корреспондент Fishnews, пики уловов в западной части Атлантики пришлись на поздние 2000-е, когда добыча достигала 300 тыс. тонн в год. Сейчас вылов сократился на 43% - до 160-170 тыс. тонн (93,5 тыс. тонн в Канаде и почти 80 тыс. тонн в Западной Гренландии).

Карстен Хвингель предполагает, что добыча креветки в западной части Атлантики к 2030 г. сократится еще на 85 тыс. тонн. Таким образом, в сочетании с уловами в восточной части Атлантики (там прогнозируется небольшой рост) вылов северной креветки составит около 160 тыс. тонн, считает ученый.

Fishnews