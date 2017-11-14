14 ноября 2017 года

Озерные системы НАО переведут на особый режим

В Ненецком автономном округе планируют создать еще одну особо охраняемую природную территорию – заказник «Вашуткинский» площадью более 300 тыс. га. На этой территории находятся водоемы особого рыбохозяйственного значения.

Региональный департамент природных ресурсов, экологии и АПК завершил государственную экологическую экспертизу. Сейчас материалы направляются в Минприроды на согласование, федеральное ведомство может провести эту работу до конца года.

Государственный природный заказник регионального значения создается для сохранения крупнейших в НАО озерных систем – Вашуткинской, Падимейской и Харбейской. Они являются ценнейшими угодьями для водоплавающих птиц и включают водоемы, имеющие особое рыбохозяйственное значение.

В профильном департаменте подчеркнули, что статус особо охраняемой природной территории не повлияет на деятельность владельцев и арендаторов земли, а также водопользователей. Так, в «Вашуткинском» разрешат традиционное природопользование коренных малочисленных народов: выпас северного оленя, сбор птичьих яиц, грибов, ягод, лекарственных растений для личных целей. Также в заказнике можно будет заниматься промышленным, любительским и спортивным рыболовством, промысловой охотой (кроме охоты на водоплавающих птиц), организованным туризмом и отдыхом. По согласованию с департаментом на отдельных частях ООПТ также будут допускаться работы, связанные с геологическим изучением недр, разведкой и добычей полезных ископаемых.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона, под запрет в новом заказнике попадают выход людей в тундру и использование маломерного флота, оборудованного судовыми двигателями, с июня по июль. В этот период у водоплавающих птиц происходят гнездование и выводок. Также в «Вашуткинском» запретят неорганизованный туризм, промышленный лов рыбы в местах нагула молоди ценных видов.

За соблюдением особого природоохранного режима будут следить сотрудники КУ НАО «Центр природопользования и охраны окружающей среды».

На сегодняшний день в Ненецком автономном округе созданы 10 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Это памятники природы «Каньон «Большие Ворота», «Каменный город» и «Пым-Ва-Шор», природные заказники «Море-Ю», «Нижнепечорский» и «Шоинский», государственный региональный комплексный природный заказник «Вайгач», а также созданные в этом году природные заказники «Хайпудырский», «Паханческий» и природный парк «Северный Тиман». Их общая площадь составляет 1 133 тыс. га - примерно 6,4% от площади региона.

Fishnews