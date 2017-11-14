Сенаторы предлагают обсудить «добрый путь» для рыбы

Лидеры экономик АТЭС договорились о продовольствии Как укреплять продовольственную безопасность в ответ на изменения климата – этой теме лидеры экономик АТЭС посвятили отдельную часть декларации, принятой по итогам саммита в Дананге.

Озерные системы НАО переведут на особый режим В Ненецком автономном округе планируют создать еще одну особо охраняемую природную территорию – заказник «Вашуткинский» площадью более 300 тыс. га. На этой территории находятся водоемы особого рыбохозяйственного значения.

Азиатский рынок встретил СЗРК с большим интересом СЗРК принял решение о выходе на азиатский рынок. Участие в рыбопромышленной выставке в Циндао показало большой интерес и спрос на продукцию из краба, палтуса и трески Баренцева моря, отметил коммерческий директор консорциума Алексей Якушин.

Северной креветке пророчат уменьшение популяции Добыча северной креветки на западе Атлантического океана имеет тенденцию к снижению, считает специалист норвежского Института морских исследований Карстен Хвингель. По его данным, к 2030 г. уловы сократятся до 100 тыс. тонн.

Камчатка вновь предложила изменения по учету улова Камчатский край предлагает предусмотреть в новых правилах рыболовства особые условия для судов, доставляющих уловы в живом, свежем или охлажденном виде в прибрежные регионы. Положительный эффект от таких поправок зампред краевого правительства Владимир Галицын сравнил с отменой ОДУ для тихоокеанских лососей.

Колыма подсчитала лососевый «урожай» В этом году в Магаданской области у побережья Охотского моря освоено почти 6,9 тыс. тонн лососевых. Самая большая доля – у промышленных предприятий.

Кубань готовится чистить лиманы Завершается подготовка дорожной карты по мелиорации азовских лиманов, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Эти работы войдут в госзадание подведомственных федеральному агентству учреждений.

Рыбаков Ямала вновь поддержат из окружного бюджета В 2018 г. рыбной отрасли Ямало-Ненецкого автономного округа выделят дополнительные бюджетные ассигнования - 100 млн рублей. Планируется, что эти средства позволят просубсидировать производство продукции и помогут увеличить зарплаты на предприятиях.

Браконьерскую осетрину утаить не удалось В Астраханской области при осмотре грузовика полицейские обнаружили в тайнике почти 1,5 тонны русского осетра. Установлено, что рыба добыта незаконным способом.