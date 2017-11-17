17 ноября 2017 года

Россия и Белоруссия продолжают «рыбное» сотрудничество

В рамках межгосударственного соглашения белорусские рыбаки осваивают квоты в российских водах. Кроме того, представители двух стран осуществляют совместную охрану и зарыбление трансграничных водоемов.

Российско-белорусская рабочая встреча по вопросам изучения, охраны и рационального использования водных биоресурсов на трансграничных водных объектах прошла 15 и 16 ноября в Бресте. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства.

С российской стороны во встрече участвовали представители Московско-Окского и Северо-Западного теруправлений Росрыболовства, с белорусской – государственного объединения «Белводхоз». Участники обсудили меры в области рыбоохраны, включая совместные рейды рыбинспекторов, а также общие мероприятия по зарыблению малых трансграничных водоемов.

На встрече была озвучена информация об освоении рыбных квот, выделенных Россией в своей ИЭЗ для белорусских рыбаков. С начала текущего года вылов в Балтийском море составил 31,7 тонны салаки при квоте 150 тонн и 799,8 тонны шпрот при квоте 800 тонн. В Баренцевом море добыто 2 784,3 тонны трески при квоте 4605 тонн, пикши освоено 256,4 тонны при квоте 1633 тонны.

Fishnews