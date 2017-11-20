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Экологи хотят защитить камчатский шельф заповедной зоной

Создать на Западной Камчатке рыбохозяйственную заповедную зону предлагает WWF России. Таким образом планируется предотвратить разрушительную добычу углеводородов на шельфе.

XVIII международная научная конференция «Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей» прошла в Петропавловске-Камчатском. Это ежегодное мероприятие собирает специалистов в области ихтиологии, энтомологии, орнитологии, функционирования морских и береговых экосистем. Конференция проводится Камчатским филиалом Тихоокеанского института географии ДВО РАН.

Участники мероприятия решили в очередной раз обратить внимание органов государственной власти и научного сообщества на недопустимость освоения углеводородов на западном и восточном шельфах Камчатки. Было отмечено, что разработку месторождений нужно по крайней мере отложить до выполнения комплексного изучения и эколого-экономического районирования с разделением по видам хозяйственной деятельности.

Шельфы омывающих Камчатку морей – районы с высочайшей биопродуктивностью - находятся под угрозой природоразрушающего воздействия, и проведение донных работ может угрожать продовольственной безопасности страны, заявили в WWF России. Экологи считают, что при разработке плана стратегического развития Камчатского края до 2030 г. необходимо выполнить экологическую оценку.

Всемирный фонд дикой природы долгое время выступает за ограничение планов по добыче углеводородов на шельфах у полуострова и за создание рыбохозяйственной заповедной зоны на Западной Камчатке, сообщили Fishnews в пресс-службе организации.

«Законодательное собрание и правительство региона, по сути, могут принять лишь опосредованное участие в решении вопроса создания РХЗЗ на Западной Камчатке. В то время как профильные рыбохозяйственные институты, в данном случае КамчатНИРО, имеют законодательно закрепленные полномочия по проведению всех необходимых для создания такой зоны мероприятий, — отметил координатор программы по устойчивому рыболовству Камчатского отделения WWF России Сергей Коростелев. — В частности, речь идет о подготовке научного обоснования».

В итоговой резолюции КамчатНИРО рекомендовали подготовить эколого-экономическое обоснование создания рыбохозяйственной заповедной зоны.

«Документальное закрепление района как рыбохозяйственной заповедной зоны не требует создания государственного учреждения с администрацией и штатом сотрудников, дополнительных контролирующих структур, не создаст нагрузки на бюджет, — подчеркнул Сергей Коростелев. - При этом появление РХЗЗ будет крайне выгодно рыбацкому сообществу, так как позволит обезопасить район от возможных неблагоприятных последствий от различных видов хозяйственной деятельности: судоходства и добычи углеводородов».

Fishnews
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