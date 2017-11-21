21 ноября 2017 года

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Нехватка средств является сдерживающим фактором для развития торговли рыбой и морепродуктами. Товарная рассрочка, которую предоставляют оптовики, увеличивает конечную стоимость товара и не позволяет ретейлу эффективно развиваться. Модульбанк разработал кредитный продукт, который позволит решить проблему нехватки финансов.

Торговля рыбой – бизнес, зависящий от множества факторов. В том числе и от возможности ретейла закупать большие объемы, хранить их, транспортировать до основного потребителя. Здесь все упирается в наличие у дистрибуции свободных денег. Для большинства ретейлеров является проблемой по сезону закупить большие объемы продукции или, например, открыть новую точку, расширить бизнес. Товарные рассрочки, которые предоставляют оптовики, не помогают. Скорее, они становятся проблемой и для самих оптовиков, которые вынуждены содержать целый штат сотрудников по управлению такими кредитами, и для заемщиков, которые «задыхаются» в огромном количестве товарных кредитов.

Современные финансовые институты не остались в стороне от проблемы и продолжили свои решения бизнесменам. Продукт от АО КБ «Модульбанк» (https://modulbank.ru/credit) подойдет как раз малому бизнесу и облегчит жизнь оптовикам. Речь идет о кредите на закупку товара у поставщика под 12% (если компания сотрудничает с оптовиком – партнером Модульбанка) или 14% годовых (для всех остальных). Это очень низкая ставка для МСБ, она сопоставима с процентами, которые закладывают оптовики, продавая товар в рассрочку. Решение о выдаче принимается онлайн в течение одного дня. Залог и поручители не нужны.

Лимит равен среднемесячным закупкам компании. При этом лимит «возобновляемый». То есть кредит необязательно тратить весь сразу.

«Логично, что функции кредитования берет на себя банк, а не оптовик. У нас есть недорогое фондирование, поэтому банк может предложить большие лимиты (100% стоимости среднемесячных закупок, а не 50-60%, как дистрибьютор) и более длительный срок возврата кредита. Кроме того, мы умеем оценивать клиента, что существенно снижает риск невозврата», – рассказал Fishnews Олег Лагута, совладелец Модульбанка.

Такой кредитный продукт особенно подходит магазинам, мелкому опту, которые могут использовать его прямо сегодня на закупку товаров, ведь скоро Новый год – самый высокий торговый сезон.

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