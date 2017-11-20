21 ноября 2017 года

Конфискованные суда выставят на продажу

Правительство включило в программу приватизации госимущества четыре рыболовных и два рефрижераторных судна, находящихся в Приморском крае. В случае неудачи с продажей они подлежат уничтожению.

Как сообщает корреспондент Fishnews, к продаже предложены рыболовные суда «Аквамарин», «Бриг-1», «Корал», «Эктон» и рефрижераторы «Репун» и «Перуме». Они перечислены в распоряжении Правительства РФ от 15 ноября 2017 г. № 2524, которое вносит изменения в программу приватизации федерального имущества на 2017 – 2019 гг. В список добавлено и другое имущество, в том числе водный транспорт, однако он не имеет рыбацкой специфики.

В сопроводительной справке сказано, что приватизации подлежат шесть судов, которые были конфискованы и переданы в казну РФ. Они включены в программу приватизации в рамках реализации закона о рыболовстве. Если эти суда не продадут на аукционах, они подлежат уничтожению.

Fishnews