Конфискованные суда выставят на продажу

20 ноября 2017 года
В Челябинской области создана территория опережающего развития «Верхний Уфалей». С особым правовым режимом, в частности, будет реализовываться проект по строительству рыбоводческого комплекса.
Создать на Западной Камчатке рыбохозяйственную заповедную зону предлагает WWF России. Таким образом планируется предотвратить разрушительную добычу углеводородов на шельфе.
На заводе «Янтарь» в Калининграде спустили на воду рыбопромысловое судно, построенное для камчатского Колхоза имени Ленина. Проект будет претендовать на инвестиционные квоты.
К февралю 2018 г. Росрыболовство и правительство Калининградской области намерены представить проект рыбного кластера. В него войдут модернизированный Калининградский морской рыбный порт и терминал в городе Пионерском.
17 ноября 2017 года
Чтобы система инвестквот заработала в полную мощь, нормативную базу необходимо совершенствовать, особенно в части поддержки инвесторов, считает председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий Алексеев.
На этом неделе компании группы «Норебо» заключили контракты с отечественной верфью. Президент подписал закон, ратифицирующий договор о таможенном кодексе ЕАЭС, а отраслевая наука обсудила приоритеты.
21 ноября 2017 года
Общественный совет при Росрыболовстве заявил о недопустимости исключения любых видов водных биоресурсов из общей системы перезаключения договоров, предусмотренной законом о рыболовстве.
Российские рыбопромышленники нуждаются в разъяснениях в связи с новыми правилами ввоза рыбопродукции, которые начнут действовать с 2018 г. в США. Компании рассчитывают, что Росрыболовство поможет разобраться с возникающими вопросами.
Росрыболовство на прошлой неделе представило в Минсельхоз доработанный проект постановления о распределении квот вылова на новый период. Вопросы предстоящей работы должен обсудить Общественный совет при федеральном агентстве.
Нехватка средств является сдерживающим фактором для развития торговли рыбой и морепродуктами. Товарная рассрочка, которую предоставляют оптовики, увеличивает конечную стоимость товара и не позволяет ретейлу эффективно развиваться. Модульбанк разработал кредитный продукт, который позволит решить проблему нехватки финансов.
В Приморском крае марикультурным хозяйствам, расположенным в границах еще советских ООПТ, не дали провести осенние выпуски молоди. Предприятия намерены отстоять свою правоту с помощью региональной прокуратуры, Росрыболовства и бизнес-омбудсменов.
Отказ от базовых принципов принятых летом 2016 г. изменений закона о рыболовстве приведет к кризису в рыбной отрасли и резко ухудшит социально-экономическую ситуацию в прибрежных регионах, уверен президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Компания «Интеррыбфлот» в этом году впервые начала промысел сайры. Добычу ведут два модернизированных судна, которые также могут оперативно переходить на лов палтуса донными сетями.
Для рыбопромышленного комплекса страны разработали автоматизированную систему отраслевых вакансий. Открыть ее планируется в ближайшее время на сайте Росрыболовства.
Президент АРПП Георгий Мартынов обсудил с главой Приморского края Андреем Тарасенко вопросы исключения минтая и трески подзоны Приморье из списка объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов.
Южно-Сахалинский городской суд огласил приговор по уголовному делу о гибели 69 человек во время крушения БАТМ «Дальний Восток». Трагедия произошла в апреле 2015 г.