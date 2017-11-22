22 ноября 2017 года

АзНИИРХ пополнил флот

Новое научно-исследовательское судно Азовского НИИ рыбного хозяйства «Владимир Усков» вышло в первый рейс. Оно отправилось изучать условия среды обитания водных биоресурсов в Таганрогском заливе.

После распада СССР рыбохозяйственная наука утратила собственные исследовательские суда в Азово-Черноморском бассейне и была вынуждена арендовать непрофильный флот. Как сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, Росрыболовство в 2017 г. выделило средства на ремонт и переоборудование МРТК «Владимир Усков». Судно будет проводить специализированные научные исследования в Азовском и Черном морях.

В первый рейс «Владимир Усков» вышел из порта Азова 20 ноября. О борт судна торжественно разбили бутылку шампанского, после чего НИС направилось в Таганрогский залив. Рейсовое задание предусматривает изучение условий среды обитания водных биоресурсов.

Fishnews