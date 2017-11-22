АзНИИРХ пополнил флот

22 ноября 2017 года
На сайте Росрыболовства нужно создать открытый калькулятор для расчета долей квот на новый период – об этом заявили члены Общественного совета при федеральном агентстве. Обеспечить для предприятий возможность заранее подсчитать лимиты и сопоставить их с расчетами Росрыболовства ранее предложила ВАРПЭ.
Правила распределения между субъектами промышленных квот вылова во внутренних водных объектах утвердило правительство. Подготовкой соответствующих рекомендаций и предложений займутся НИИ Росрыболовства и бассейновые научно-промысловые советы.
В Республике Саха (Якутии) Ленское теруправление Росрыболовства проведет аукцион по 36 рыбоводным участкам. На них предлагается выращивать муксуна, пелядь, чира, ряпушку, карася и щуку в режиме пастбищной аквакультуры.
Международная комиссия по водным биоресурсам Каспийского моря открыла первую сессию в Баку. В повестке - сохранение популяции осетровых, оценка запасов ВБР и противодействие браконьерскому промыслу.
21 ноября 2017 года
Общественный совет при Росрыболовстве заявил о недопустимости исключения любых видов водных биоресурсов из общей системы перезаключения договоров, предусмотренной законом о рыболовстве.
Российские рыбопромышленники нуждаются в разъяснениях в связи с новыми правилами ввоза рыбопродукции, которые начнут действовать с 2018 г. в США. Компании рассчитывают, что Росрыболовство поможет разобраться с возникающими вопросами.
22 ноября 2017 года
В Дальневосточном таможенном управлении откроется горячая линия по вопросам внешнеэкономической деятельности, связанным с Таможенным кодексом ЕАЭС. Также запланировано мероприятие с участниками ВЭД, рассказал начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.
Европейская комиссия определила ОДУ шпрота и камбалы-тюрбо в Черном море для Болгарии и Румынии на 2018 г. В этом году квоты впервые назначат в соответствии с многолетним планом по управлению рыболовством в регионе.
На сайте Росрыболовства нужно создать открытый калькулятор для расчета долей квот на новый период – об этом заявили члены Общественного совета при федеральном агентстве. Обеспечить для предприятий возможность заранее подсчитать лимиты и сопоставить их с расчетами Росрыболовства ранее предложила ВАРПЭ.
Правила распределения между субъектами промышленных квот вылова во внутренних водных объектах утвердило правительство. Подготовкой соответствующих рекомендаций и предложений займутся НИИ Росрыболовства и бассейновые научно-промысловые советы.
В Республике Саха (Якутии) Ленское теруправление Росрыболовства проведет аукцион по 36 рыбоводным участкам. На них предлагается выращивать муксуна, пелядь, чира, ряпушку, карася и щуку в режиме пастбищной аквакультуры.
Правительство утвердило перечни видов водных биоресурсов для промышленного и прибрежного рыболовства в морских водах. В списки вошли более 300 объектов. Новый документ начнет действовать в 2018 г.
Международная комиссия по водным биоресурсам Каспийского моря открыла первую сессию в Баку. В повестке - сохранение популяции осетровых, оценка запасов ВБР и противодействие браконьерскому промыслу.
21 ноября 2017 года
Общественный совет при Росрыболовстве заявил о недопустимости исключения любых видов водных биоресурсов из общей системы перезаключения договоров, предусмотренной законом о рыболовстве.
Российские рыбопромышленники нуждаются в разъяснениях в связи с новыми правилами ввоза рыбопродукции, которые начнут действовать с 2018 г. в США. Компании рассчитывают, что Росрыболовство поможет разобраться с возникающими вопросами.
Правительство включило в программу приватизации госимущества четыре рыболовных и два рефрижераторных судна, находящихся в Приморском крае. В случае неудачи с продажей они подлежат уничтожению.