22 ноября 2017 года

Рыбоводы Якутии посоревнуются за новые озера

В Республике Саха (Якутии) Ленское теруправление Росрыболовства проведет аукцион по 36 рыбоводным участкам. На них предлагается выращивать муксуна, пелядь, чира, ряпушку, карася и щуку в режиме пастбищной аквакультуры.

Аукцион должен пройти 25 декабря в Якутске, заявки принимаются до 19 декабря.

Как сообщает корреспондент Fishnews, рыбоводные участки представляют собой озера площадью от 2 до 428 га. Они расположены в Намском, Вилюйском, Кобяйском, Усть-Янском, Томпонском, Хангаласском и Усть-Алднаском районах, а также в Якутске.

С победителями торгов заключат договоры аренды РВУ на 25 лет.

Fishnews