22 ноября 2017 года

«Внутренний» ОДУ будут делить по правилам

Правила распределения между субъектами промышленных квот вылова во внутренних водных объектах утвердило правительство. Подготовкой соответствующих рекомендаций и предложений займутся НИИ Росрыболовства и бассейновые научно-промысловые советы.

Правила распределения между субъектами РФ квот добычи водных биоресурсов во внутренних водных объектах (за исключением внутренних морских вод) для промышленного рыболовства утверждены постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2017 г. № 1399. Правила не распространяются на внутренние водные объекты, в отношении которых определен ОДУ в границах региона, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусмотрено, что рекомендации о распределении объемов между субъектами ежегодно разрабатывают рыбохозяйственные научно-исследовательские организации Росрыболовства на основании материалов, обосновывающих общедопустимый улов во внутренних объектах или материалов корректировки по утвержденному ОДУ. Потом рекомендации направляются на рассмотрение в соответствующие бассейновые научно-промысловые советы.

Бассейновые советы на основании этих рекомендаций после утверждения Минсельхозом ОДУ или внесения изменений в него готовят предложения о распределении квот, а затем, после согласования с субъектами, направляют предложения в Росрыболовство.

В документе говорится, что при подготовке предложений используются данные об освоении квот за предыдущий год в субъекте, региональные особенности внутренних водных объектов, а также материалы и корректировки, обосновывающие ОДУ, подготовленные научными организациями.

Росрыболовство на основании предложений бассейновых НПС распределяет квоты между субъектами.

Постановление вступает в силу 1 января 2018 г.

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