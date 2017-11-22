22 ноября 2017 года

Еврокомиссия предложила лимиты вылова в Черном море

Европейская комиссия определила ОДУ шпрота и камбалы-тюрбо в Черном море для Болгарии и Румынии на 2018 г. В этом году квоты впервые назначат в соответствии с многолетним планом по управлению рыболовством в регионе.

Объемы определили в соответствии с рекомендациями науки и результатами ежегодного заседания Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземноморье (GFCM). На этом заседании и был принят первый многолетний план по управлению промыслами в Черном море.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Еврокомиссии, ОДУ шпрота предлагают оставить прежним: 11 475 тонн, 70% которых предназначены Болгарии, а 30% - Румынии. Квота камбалы-тюрбо определена в соответствии с многолетним планом: 114 тонн для 2018 и 2019 гг., этот объем обе страны поделят поровну. При этом для тюрбо предусматривается период запрета на промысел - с 15 апреля по 15 июня. Кроме того, камбалу можно будет ловить не более 180 дней в году.

Предложения комиссии обсудят на заседании Совета по рыболовству ЕС, которое пройдет 11 и 12 декабря в Брюсселе. Утвержденные на нем квоты вступят силу уже с 1 января будущего года.

Fishnews