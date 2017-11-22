Новости

Еврокомиссия предложила лимиты вылова в Черном море

Европейская комиссия определила ОДУ шпрота и камбалы-тюрбо в Черном море для Болгарии и Румынии на 2018 г. В этом году квоты впервые назначат в соответствии с многолетним планом по управлению рыболовством в регионе.

Объемы определили в соответствии с рекомендациями науки и результатами ежегодного заседания Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземноморье (GFCM). На этом заседании и был принят первый многолетний план по управлению промыслами в Черном море.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Еврокомиссии, ОДУ шпрота предлагают оставить прежним: 11 475 тонн, 70% которых предназначены Болгарии, а 30% - Румынии. Квота камбалы-тюрбо определена в соответствии с многолетним планом: 114 тонн для 2018 и 2019 гг., этот объем обе страны поделят поровну. При этом для тюрбо предусматривается период запрета на промысел - с 15 апреля по 15 июня. Кроме того, камбалу можно будет ловить не более 180 дней в году.

Предложения комиссии обсудят на заседании Совета по рыболовству ЕС, которое пройдет 11 и 12 декабря в Брюсселе. Утвержденные на нем квоты вступят силу уже с 1 января будущего года.

Fishnews
НазадМетки: ОДУ

Похожие новости

22 ноября 2017 года

«Внутренний» ОДУ будут делить по правилам

Правила распределения между субъектами промышленных квот вылова во внутренних водных объектах утвердило правительство. Подготовкой соответствующих рекомендаций и предложений займутся НИИ Росрыболовства и бассейновые научно-промысловые советы.

21 ноября 2017 года

Минтая и треску в Приморье предложили вывести из ОДУ

Президент АРПП Георгий Мартынов обсудил с главой Приморского края Андреем Тарасенко вопросы исключения минтая и трески подзоны Приморье из списка объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов.

20 ноября 2017 года

Перу решило сократить вылов анчоуса

Министерство производства Перу установило общий допустимый улов анчоуса на второй сезон промысла в центрально-северной зоне – 1,49 млн тонн. Ожидалось, что квота составит 2 млн тонн, но ученые рекомендовали сократить ее из-за большого количества молоди.

17 ноября 2017 года

Рыбакам дали ориентир по уловам в реках и озерах

Министерство сельского хозяйства утвердило общий допустимый улов во внутренних водах, за исключением внутренних морских вод, на 2018 г. Документ традиционно дает раскладку по разным регионам.

14 ноября 2017 года

Камчатка вновь предложила изменения по учету улова

Камчатский край предлагает предусмотреть в новых правилах рыболовства особые условия для судов, доставляющих уловы в живом, свежем или охлажденном виде в прибрежные регионы. Положительный эффект от таких поправок зампред краевого правительства Владимир Галицын сравнил с отменой ОДУ для тихоокеанских лососей.

13 ноября 2017 года

Еврокомиссия подготовила квоты на будущий год

На встрече Совета по рыболовству ЕС в декабре Еврокомиссия предложит общедопустимые уловы для 78 промысловых видов. По 53 из них рекомендуется увеличить квоту.

Лента новостей

22 ноября 2017 года

Юрий Ладыгин: Готовы ответить на вопросы по новому Таможенному кодексу

В Дальневосточном таможенном управлении откроется горячая линия по вопросам внешнеэкономической деятельности, связанным с Таможенным кодексом ЕАЭС. Также запланировано мероприятие с участниками ВЭД, рассказал начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.

В распределении квот пригодится калькулятор

На сайте Росрыболовства нужно создать открытый калькулятор для расчета долей квот на новый период – об этом заявили члены Общественного совета при федеральном агентстве. Обеспечить для предприятий возможность заранее подсчитать лимиты и сопоставить их с расчетами Росрыболовства ранее предложила ВАРПЭ.

«Внутренний» ОДУ будут делить по правилам

Правила распределения между субъектами промышленных квот вылова во внутренних водных объектах утвердило правительство. Подготовкой соответствующих рекомендаций и предложений займутся НИИ Росрыболовства и бассейновые научно-промысловые советы.

Рыбоводы Якутии посоревнуются за новые озера

В Республике Саха (Якутии) Ленское теруправление Росрыболовства проведет аукцион по 36 рыбоводным участкам. На них предлагается выращивать муксуна, пелядь, чира, ряпушку, карася и щуку в режиме пастбищной аквакультуры.

Кого можно будет ловить – определили власти

Правительство утвердило перечни видов водных биоресурсов для промышленного и прибрежного рыболовства в морских водах. В списки вошли более 300 объектов. Новый документ начнет действовать в 2018 г.

Комиссия по Каспию начала работу

Международная комиссия по водным биоресурсам Каспийского моря открыла первую сессию в Баку. В повестке - сохранение популяции осетровых, оценка запасов ВБР и противодействие браконьерскому промыслу.

АзНИИРХ пополнил флот

Новое научно-исследовательское судно Азовского НИИ рыбного хозяйства «Владимир Усков» вышло в первый рейс. Оно отправилось изучать условия среды обитания водных биоресурсов в Таганрогском заливе.

21 ноября 2017 года

Общественный совет: Слом базовых принципов недопустим

Общественный совет при Росрыболовстве заявил о недопустимости исключения любых видов водных биоресурсов из общей системы перезаключения договоров, предусмотренной законом о рыболовстве.

Рыбаки просят разъяснить новые условия работы с США

Российские рыбопромышленники нуждаются в разъяснениях в связи с новыми правилами ввоза рыбопродукции, которые начнут действовать с 2018 г. в США. Компании рассчитывают, что Росрыболовство поможет разобраться с возникающими вопросами.

Конфискованные суда выставят на продажу

Правительство включило в программу приватизации госимущества четыре рыболовных и два рефрижераторных судна, находящихся в Приморском крае. В случае неудачи с продажей они подлежат уничтожению.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий ЛАДЫГИН

Начальник Дальневосточного таможенного управления

Юрий ЛАДЫГИН

Готовы ответить на вопросы по новому Таможенному кодексу

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Инвестор должен быть «застрахован»

Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии Константин ДРЕВЕТНЯК

Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии

Константин ДРЕВЕТНЯК

Люди - последние в очереди за мойвой

Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

Павел КЛИМЕНКО

Двойные преференции

Все интервью

Личное мнение

Игорь КИМ, к.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

Игорь КИМ

Успех на рынке зависит от уровня специалистов

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

MSC-лейбл – важная цель для ярусоловов

Все материалы

Крупным планом

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Цисты артемии

Артемия: от «серого» экспорта до контрабанды

Рыбацкий Амур

Рыбацкий Амур

Остров Сахалин. Фото из открытых источников

Сахалинские рыбаки против «охоты на ведьм»

Все материалы

События

Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

«Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.