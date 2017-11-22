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Статистика промысла - положительная

Статистика промысла - положительная

К 22 ноября российские пользователи добыли 4 млн 322 тыс. тонн водных биоресурсов. На промысле вновь наблюдается положительная динамика: уловы выше показателя за аналогичный период 2016 г. на 2,5%.

В Дальневосточном бассейне общий вылов составил 2 млн 838 тыс. тонн - на 7,9 тыс. тонн больше, чем на 22 ноября прошлого года. Прибавку обеспечило в том числе увеличение добычи трески в Беринговом море, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. С опережением прошлогодних результатов идет и промысел минтая: выловлен 1 млн 597,4 тыс. тонн - на 29,2 тыс. тонн больше, чем за тот же промежуток 2016 г.

В Северном бассейне рыбаки взяли 519,4 тыс. тонн (+ 6,2 тыс. тонн по сравнению с уровнем прошлого года). Вылов трески - 363,8 тыс. тонн (+7,5 тыс. тонн). Пикши добыто 93,1 тыс. тонн, что на 8,8 тыс. тонн меньше показателя за аналогичный период 2016 г.

Общий вылов в Балтийском море составил 64,6 тыс. тонн, что ниже уровня прошлого года на 1,1 тыс. тонн. На промысле шпрота добыто на 2 тыс. тонн больше, чем на 22 ноября 2016 г., – 33,5 тыс. тонн. Балтийской сельди рыбаки взяли 19 тыс. тонн (-1,9 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне выловлено 73,5 тыс. тонн водных биоресурсов, что ниже уровня прошлого года на 12,3 тыс. тонн. Сказалось, в частности, снижение добычи шпрота. Хамсы освоено 37,1 тыс. тонн (+2,8 тыс. тонн), тюльки - 5,3 тыс. тонн (ниже уровня 2016 г. на 2 тыс. тонн).

В Каспийском бассейне уловы больше показателя за аналогичный период 2016 г. на 3,2 тыс. тонн: добыто 57,6 тыс. тонн. Уловы кильки - 0,9 тыс. тонн. Объем вылова крупных и мелких пресноводных объектов соответствует уровню прошлого года – 24,9 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств российские рыбопромышленники добыли на 55,2 тыс. тонн больше, чем за тот же промежуток 2016 г., – 425,2 тыс. тонн, за счет рыболовства в зоне Анголы и Марокко.

В конвенционных районах и открытой части Мирового океана вылов вырос по сравнению с прошлогодним на 48,5 тыс. тонн и достиг 299 тыс. тонн.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство

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