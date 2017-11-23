24 ноября 2017 года

Норвежская семга заходит с тыла

На границе России и Казахстана при досмотре автомобиля обнаружено 550 кг рыбы из Норвегии. Задержанную партию «санкционки» решено уничтожить.

Запрещенный товар выявили 22 ноября на пограничном пункте Исилькульский. В грузовом отсеке машины, направляющейся из Казахстана в Омск, нашли свежемороженую семгу, рипуса, брюшки семги.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе управления Россельхознадзора по Омской области, часть картонных коробок с товаром была обезличена. На промаркированной таре указано, что продукция изготовлена в Норвегии. Груз следовал без каких-либо сопроводительных документов.

Вся партия санкционных лососевых задержана и помещена на хранение до уничтожения. Правонарушитель привлечен к административной ответственности.

Fishnews