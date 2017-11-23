Норвежская семга заходит с тыла

23 ноября 2017 года
Власти Камчатского края считает необходимым ужесточить наказание за продажу небезопасной рыбной продукции. Губернатор Владимир Илюхин поручил подготовить предложения по изменению законодательства.
17 ноября 2017 года
Ряд поправок в УК РФ предложило Министерство финансов. Так, уголовную ответственность предлагают распространить на ввоз и вывоз санкционных товаров.
Более 1400 компаний из 46 стран представили свои возможности на рыбохозяйственной выставке в Циндао. Участникам российского объединенного стенда China Fisheries and Seafood Expo-2017 принесла предварительных контрактов на 70 млн долларов.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору разместила информацию о том, по каким направлениям ведется обучение пользователей системы «Меркурий».
15 ноября 2017 года
Проведенное ВАРПЭ исследование рынка подтвердило: каждый второй килограмм экспортируемых цист артемии – браконьерский. За границу идет как полностью незаконный, так и легализованный различными путями биоресурс.
С 27 по 30 ноября в Вашингтоне пройдет очередной раунд консультаций, посвященных проекту соглашения по рыболовству в центральной части Северного Ледовитого океана. Делегации десяти стран попытаются снять противоречия по ряду спорных положений документа и найти компромиссный подход к сохранению морских биоресурсов Арктики.
24 ноября 2017 года
В будущем году японские суда смогут освоить в российских территориальных водах в районе Южных Курил 2,18 тыс. тонн различных биоресурсов. В том числе 955 тонн минтая и 777 тонн терпуга.
Во Владивостоке открылся Центр поддержки корейских инвесторов. Планируется, что он поможет привлечь иностранный капитал в экономику ДФО.
Правкомиссия по иностранным инвестициям может впервые рассмотреть сделку по приобретению контроля зарубежного инвестора над российскими компаниями в рыбацкой отрасли. Об этом заявил замглавы ФАС Андрей Цыганов.
За девять месяцев аквакультурные хозяйства Ленинградской области вырастили 8,1 тыс. тонн товарной рыбы – на 26% выше уровня прошлого года. К концу года планку рассчитывают поднять до 8,5 тыс. тонн, а к 2030 г. – до 20 тыс. тонн.
Правительство одобрило законопроект о государственном и муниципальном контроле. Документ, как обещают власти, должен радикально снизить нагрузку на бизнес и сделать более эффективной защиту безопасности и интересов граждан.
Федеральное агентство по рыболовство собирается сотрудничать с Росгвардией в охране водных биоресурсов и среды их обитания. Планируется, что территориальные управления ФАР также заключат соглашения с региональными подразделениями Росгвардии.
В Тульской области суд приговорил к полутора годам лишения свободы местного жителя, сломавшего ногу сотруднику рыбоохраны. Причиной нападения стала попытка инспектора пресечь незаконный лов.
23 ноября 2017 года
24 ноября в Калининграде начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин встретится с пользователями водных биоресурсов. Рыбаки смогут задать все интересующие вопросы, рассказали в учреждении.
Таможенный кодекс ЕАЭС позволяет рассчитывать на то, что вопрос отнесения тароупаковочных материалов к припасам будет урегулирован. О возможностях для этого рассказал начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.
Власти Камчатского края считает необходимым ужесточить наказание за продажу небезопасной рыбной продукции. Губернатор Владимир Илюхин поручил подготовить предложения по изменению законодательства.