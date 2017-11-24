24 ноября 2017 года

Тульский суд защитил рыбинспектора

В Тульской области суд приговорил к полутора годам лишения свободы местного жителя, сломавшего ногу сотруднику рыбоохраны. Причиной нападения стала попытка инспектора пресечь незаконный лов.

Приговор вынес Новомосковский городской суд. Местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Установлено, что ночью 6 июня осужденный незаконно ловил рыбу недалеко от деревни Прудки на Шатском водохранилище. Сотрудник рыбоохраны попытался пресечь незаконные действия. В ответ браконьер пнул его по ноге, опрокинул на землю, а затем прыгнул на правую ногу инспектора, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Тульской области. В результате потерпевший получил переломы.

Злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. Гражданский иск потерпевшего будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

Fishnews