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На заседании правительства одобрили законопроект о государственном и муниципальном контроле. Фото пресс-службы Открытого правительства

Законопроект о госконтроле отправится в Думу

Правительство одобрило законопроект о государственном и муниципальном контроле. Документ, как обещают власти, должен радикально снизить нагрузку на бизнес и сделать более эффективной защиту безопасности и интересов граждан.

Фундаментальный законопроект о государственном и муниципальном контроле 23 ноября одобрен на заседании кабмина, сообщили Fishnews в пресс-службе Открытого правительства.

Новый документ призван решить три задачи. «Во-первых, повысить безопасность жизни и здоровья человека, защитить его интересы. Во-вторых, радикально сократить административную нагрузку на бизнес. И в-третьих, усовершенствовать работу самих контрольно-надзорных органов», - перечислил на заседании премьер Дмитрий Медведев.

Закон систематизирует все виды государственного контроля, все виды надзорных мероприятий, рассказал министр РФ Михаил Абызов. Предполагается обязательное применение проверочных листов – списков контрольных вопросов, которыми должны пользоваться инспекторы. Акцент, как заявляют власти, должен сместиться на профилактику и предупреждение рисков. «В дальнейшем нам предстоит перейти к дистанционным методам контроля, развивать электронную связь между проверяющими органами и предпринимателями», - отметил Дмитрий Медведев.

Предполагается, что новый закон продолжит приоритетную программу «Реформа контрольной и надзорной деятельности», утвержденную в прошлом году.

Fishnews

  • На заседании правительства одобрили законопроект о государственном и муниципальном контроле. Фото пресс-службы Открытого правительства
  • Министр РФ Михаил АБЫЗОВ. Фото пресс-службы Открытого правительства
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    НазадМетки: правительство

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