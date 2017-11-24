24 ноября 2017 года

Рыбоводы Ленобласти выдают все больше продукции

За девять месяцев аквакультурные хозяйства Ленинградской области вырастили 8,1 тыс. тонн товарной рыбы – на 26% выше уровня прошлого года. К концу года планку рассчитывают поднять до 8,5 тыс. тонн, а к 2030 г. – до 20 тыс. тонн.

В рыбном хозяйстве Ленинградской области работает более 150 предприятий, на которых трудятся 2,5 тыс. человек. Регион входит в тройку российских регионов-лидеров по выращиванию форели.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства, за девять месяцев в области произведено 8,1 тыс. тонн товарной рыбы (+26% к уровню 2016 г.), реализовано – 2,5 тыс. тонн (+65%). По предварительным данным, за этот год регион вырастит 8,5 тыс. тонн рыбы – на 1 тыс. тонн больше, чем в прошлом.

Увеличение объемов выращивания в последние годы связывают с технологической модернизацией рыбоводных хозяйств, ростом их производственных мощностей, а также мерами господдержки

С января ленинградские рыбодобывающие компании выловили 15,6 тыс. тонн водных биоресурсов. Основными объектами промысла традиционно являются балтийская сельдь, килька и корюшка. За девять месяцев предприятия произвели 33,1 тыс. тонн товарной рыбной продукции (+4% к уровню 2016 г.).

Береговой рыбопереработкой в Ленинградской области занимаются 28 предприятий, которые с начала года выпустили 27,5 тыс. тонн продукции. Всего в регионе изготовлено 48,6 тыс. тонн рыбных товаров.

В поселке Кузьмолово реализуется трехэтапный проект по строительству и модернизации рыбоперерабатывающей береговой инфраструктуры, объем финансирования оценивается в 1 млрд рублей. С 2018 г. начнется реализация аналогичного проекта в Новой Ладоге с ожидаемым объемом инвестиций в 100 млн рублей.

К 2030 г. в регионе планируют увеличить объем выращивания товарной рыбы до 20 тыс. тонн, а вылов водных биоресурсов – до 27 тыс. тонн.

Fishnews