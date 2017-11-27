27 ноября 2017 года

Страны ЕАЭС собираются координировать селекционно-племенную работу

Правительство РФ одобрило проект соглашения, регулирующего селекционно-племенную работу с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза. Договор предполагается подписать на заседании Евразийского межправительственного совета.

Проект соглашения предусматривает, что селекционно-племенная работа с сельскохозяйственными животными на территориях государств-членов будет осуществляться с учетом положений этого договора.

Так, предполагается, что государства-члены ЕАЭС обеспечат организацию обмена сведениями о племенных животных и селекционных достижениях, в том числе в электронном виде. Состав информации, подлежащей обмену, и его порядок утверждаются Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).

В тексте отмечено, что соглашение разработано в целях реализации согласованной (скоординированной) агропромышленной политики в рамках ЕАЭС, сообщает корреспондент Fishnews.

«Документ устанавливает единые требования в сфере производства племенной продукции и унифицирует методики оценки племенной ценности животных. Соглашение также предполагает обмен сведениями о племенных животных и селекционных достижениях и координацию селекционно-племенной работы на базе действующих учреждений стран ЕАЭС. Это будет способствовать внедрению в союзе инновационных, генетических и биотехнологических методов селекции, разработке и реализации единых селекционных программ по совершенствованию существующих и выведению новых линий и кроссов сельскохозяйственных животных», – заявили ранее в пресс-службе ЕЭК.

Fishnews