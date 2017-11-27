Страны ЕАЭС собираются координировать селекционно-племенную работу

27 ноября 2017 года
Правительство РФ внесло изменения в Правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком. Предусматривается, как организатор аукциона сможет поступать, если победитель уклонился от заключения договора.
Правительство установило критерии отнесения производственных объектов, негативно влияющих на окружающую среду, к определенной категории риска. Также определена периодичность плановых проверок на таких предприятиях.
24 ноября 2017 года
Отрасль всколыхнуло предложение изъять один из важнейших объектов промысла из общей системы перезаключения договоров на доли квот, предусмотренной законом о рыболовстве.
Во Владивостоке открылся Центр поддержки корейских инвесторов. Планируется, что он поможет привлечь иностранный капитал в экономику ДФО.
Правительство одобрило законопроект о государственном и муниципальном контроле. Документ, как обещают власти, должен радикально снизить нагрузку на бизнес и сделать более эффективной защиту безопасности и интересов граждан.
23 ноября 2017 года
Власти Камчатского края считает необходимым ужесточить наказание за продажу небезопасной рыбной продукции. Губернатор Владимир Илюхин поручил подготовить предложения по изменению законодательства.
27 ноября 2017 года
Правительство РФ внесло изменения в Правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком. Предусматривается, как организатор аукциона сможет поступать, если победитель уклонился от заключения договора.
Новые правила ввоза рыбной продукции и морепродуктов в Соединенные Штаты создают риск злоупотреблений и предвзятого отношения к поставщикам со стороны регулятора, отмечает замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.
Исключение одного из важных объектов промысла – краба – из общей системы перераспределения квот на вылов отразится на всей отрасли. В том числе на предприятиях с особым социальным значением.
Правительство установило критерии отнесения производственных объектов, негативно влияющих на окружающую среду, к определенной категории риска. Также определена периодичность плановых проверок на таких предприятиях.
Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области направила главе региона Олегу Кожемяко обращение с просьбой не допустить слома базовой системы наделения долями квот по историческому принципу.
Российско-японские переговоры о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах продолжатся уже в декабре. Об этом договорились главы МИДов двух стран на встрече в Москве.
ЦСМС предлагает вновь сдвинуть срок, с которого обязательным становится оснащение судов валовой вместимостью менее 300 тонн, не осуществляющих плавание выше 75° с.ш. и выше 75° ю.ш., оборудованием АИС.
Научно-консультативный совет по тихоокеанской сельди отметил слабое финансирование учетных работ по корфо-карагинской популяции. На это НКС решил обратить внимание Совета директоров рыбохозяйственных НИИ.
Российский Дальний Восток заинтересован в приходе японских инвесторов в аквакультуру, заявил заместитель руководителя Минвостокразвития Александр Крутиков. При этом он отметил возможности нового интернет-сервиса по получению рыбоводных участков.
Прикаспийские страны договорились сохранить запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб на 2018 г. В дальнейшем они собираются рассмотреть распространение моратория на более длительный период.