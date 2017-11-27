27 ноября 2017 года

НКС обратил внимание на ситуацию с олюторской сельдью

Научно-консультативный совет по тихоокеанской сельди отметил слабое финансирование учетных работ по корфо-карагинской популяции. На это НКС решил обратить внимание Совета директоров рыбохозяйственных НИИ.

Напомним, что научно-консультативные советы – это постоянно действующие совещательные органы при Совете директоров научных организаций Росрыболовства.

Заведующий лабораторией морских рыб Дальнего Востока Николай Антонов провел в формате видеоконференции заседания научно-консультативных советов (НКС) по камбаловым рыбам и тихоокеанской сельди при Совете директоров рыбохозяйственных НИИ.

Свои доклады представили специалисты ВНИРО, ТИНРО-Центра, КамчатНИРО, СахНИРО, МагаданНИРО, ПИНРО.

При обсуждении докладов по ресурсным исследованиям тихоокеанской сельди решено обратить внимание совета директоров на слабое финансирование учетных работ по корфо-карагинской сельди. Следующее заседание планируется посвятить вопросу формирования материалов общего допустимого улова и рекомендуемого вылова тихоокеанской сельди с низкой информационной обеспеченностью, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Главной темой заседания НКС по камбаловым рыбам стало формирование материалов ОДУ палтусов с низкой информационной обеспеченностью Дальневосточного и Северного бассейнов. В своих докладах участники отразили современные методики, использующиеся при оценке состояния запасов и прогнозе вылова черного и белокорого палтусов.

Следующие заседания НКС запланированы на май 2018 г.

Fishnews