НКС обратил внимание на ситуацию с олюторской сельдью

27 ноября 2017 года
Новые правила ввоза рыбной продукции и морепродуктов в Соединенные Штаты создают риск злоупотреблений и предвзятого отношения к поставщикам со стороны регулятора, отмечает замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.
Исключение одного из важных объектов промысла – краба – из общей системы перераспределения квот на вылов отразится на всей отрасли. В том числе на предприятиях с особым социальным значением.
Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области направила главе региона Олегу Кожемяко обращение с просьбой не допустить слома базовой системы наделения долями квот по историческому принципу.
Российский Дальний Восток заинтересован в приходе японских инвесторов в аквакультуру, заявил заместитель руководителя Минвостокразвития Александр Крутиков. При этом он отметил возможности нового интернет-сервиса по получению рыбоводных участков.
Прикаспийские страны договорились сохранить запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб на 2018 г. В дальнейшем они собираются рассмотреть распространение моратория на более длительный период.
24 ноября 2017 года
Пограничная служба видит все проблемы, которые поднимает рыбацкое сообщество, и никоим образом не идет на шаги, связанные с воспрепятствованием промыслу. Об этом на мероприятии в Совете Федерации заявил замначальника управления по охране морских биоресурсов департамента береговой охраны Олег Волков.
27 ноября 2017 года
Правительство РФ внесло изменения в Правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком. Предусматривается, как организатор аукциона сможет поступать, если победитель уклонился от заключения договора.
Новые правила ввоза рыбной продукции и морепродуктов в Соединенные Штаты создают риск злоупотреблений и предвзятого отношения к поставщикам со стороны регулятора, отмечает замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.
Исключение одного из важных объектов промысла – краба – из общей системы перераспределения квот на вылов отразится на всей отрасли. В том числе на предприятиях с особым социальным значением.
Правительство установило критерии отнесения производственных объектов, негативно влияющих на окружающую среду, к определенной категории риска. Также определена периодичность плановых проверок на таких предприятиях.
Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области направила главе региона Олегу Кожемяко обращение с просьбой не допустить слома базовой системы наделения долями квот по историческому принципу.
Российско-японские переговоры о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах продолжатся уже в декабре. Об этом договорились главы МИДов двух стран на встрече в Москве.
ЦСМС предлагает вновь сдвинуть срок, с которого обязательным становится оснащение судов валовой вместимостью менее 300 тонн, не осуществляющих плавание выше 75° с.ш. и выше 75° ю.ш., оборудованием АИС.
Российский Дальний Восток заинтересован в приходе японских инвесторов в аквакультуру, заявил заместитель руководителя Минвостокразвития Александр Крутиков. При этом он отметил возможности нового интернет-сервиса по получению рыбоводных участков.
Правительство РФ одобрило проект соглашения, регулирующего селекционно-племенную работу с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза. Договор предполагается подписать на заседании Евразийского межправительственного совета.
Прикаспийские страны договорились сохранить запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб на 2018 г. В дальнейшем они собираются рассмотреть распространение моратория на более длительный период.