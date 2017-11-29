29 ноября 2017 года

Приоритетным территориям отведут особое место в госпрограмме

Правительство утвердило перечень госпрограмм, в которых должны формироваться разделы и (или) предоставляться сводная информация по опережающему развитию приоритетных территорий. В список вошла и программа развития рыбного хозяйства.

Распоряжением Правительства РФ от 25 ноября 2017 г. № 2620 утвержден перечень государственных программ, в которых формируются разделы и (или) представляется сводная информация по опережающему развитию приоритетных территорий. К таковым относятся Дальневосточный, Северо-Кавказский федеральные округа, Байкальский регион, Арктическая зона РФ, Республика Крым, Севастополь и Калининградская область.

В перечень включены 30 госпрограмм, в том числе пять пилотных, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина. Вошла в список и государственная программа РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Ответственный исполнитель – Минсельхоз России.

«Принятые решения позволят сформировать в госпрограммах разделы и сводную информацию по опережающему развитию приоритетных территорий, установить целевые показатели (индикаторы), позволяющие оценить эффективность реализации мероприятий на таких территориях, будут способствовать их ускоренному социально-экономическому развитию», – заявили в пресс-службе.

Напомним, что ранее было принято решение о включении в федеральные целевые программы и госпрограммы разделов по опережающему развитию Дальнего Востока.

Fishnews