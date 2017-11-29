Приоритетным территориям отведут особое место в госпрограмме

29 ноября 2017 года
Проект по возрождению рыбокомбината «Островной» на острове Шикотан с момента создания ТОСЭР «Курилы» вступил в новую фазу. Что происходит сейчас с «Островным» и что комбинату ожидать в ближайшем будущем?
28 ноября 2017 года
Правительство внесло изменения в правила организации и проведения торгов на право пользования рыбоводными участками. Поправки касаются минимального объема изъятия, шага аукциона и т.д.
Дальневосточный научно-промысловый совет заявил о необходимости продолжить проработку вопросов, связанных с доставкой уловов в живом, свежем и охлажденном виде. Камчатский край, напомним, предложил предусмотреть в правилах рыболовства особые условия для таких судов.
Правительство утвердило для региональных органов госвласти правила распределения квот для организации любительского и спортивного рыболовства. Действовать новый порядок начнет с 1 апреля следующего года.
27 ноября 2017 года
Правительство РФ внесло изменения в Правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком. Предусматривается, как организатор аукциона сможет поступать, если победитель уклонился от заключения договора.
Новые правила ввоза рыбной продукции и морепродуктов в Соединенные Штаты создают риск злоупотреблений и предвзятого отношения к поставщикам со стороны регулятора, отмечает замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.
29 ноября 2017 года
Представители ассоциаций аквакультуры Приморья провели во Владивостоке рабочее совещание с руководством Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора. Встреча была посвящена вопросам прохождения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).
У юго-западного побережья Байкала полицейские задержали микроавтобус, перевозивший около 400 кг омуля. Документов на ценный груз у водителя не оказалось.
Инициативы не перезакреплять доли квот вылова крабов на 15 лет по общим правилам, а также не выделять по этим объектам инвестиционные квоты вызвали бурную реакцию в отрасли. Не остались в стороне и руководители рыбацких регионов.
Проект по возрождению рыбокомбината «Островной» на острове Шикотан с момента создания ТОСЭР «Курилы» вступил в новую фазу. Что происходит сейчас с «Островным» и что комбинату ожидать в ближайшем будущем?
Итоги сайрового промысла для Японии станут худшими с 1969 г., пишет газета Nikkei. Уловы настолько низкие, что цены на эту рыбу в Стране восходящего солнца выросли на 30 – 40% по сравнению с прошлым годом.
Росрыболовство установило правила, по которым будет действовать комиссия, отвечающая за отбор проектов под инвестиционные квоты. В ее состав войдут представители различных ведомств.
Национальная служба управления качеством рыбной продукции Республики Корея (NFQS) утвердила новый список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов – поставщиков продукции рыболовства, в том числе рыбных субпродуктов.
С 1 декабря начнется очередной сезон добычи клыкача в районе регулирования АНТКОМ. Этой зимой доступ судов к традиционным участкам промысла будет ограничен из-за создания морского заповедника.
В 2018 г. в Нарьян-Маре продолжат очистку водоемов от брошенных судов. В нынешнем году удалось извлечь и утилизировать треть «подводного флота».
28 ноября 2017 года
Ученые уже не раз заявляли о смещении центров воспроизводства лососей на север. Дальневосточный научно-промысловый совет рекомендовал властям Хабаровского края, Магаданской области и Чукотки, а также теруправлениям Росрыболовства подготовить комплекс мер по повышению освоения лососевых ресурсов в удаленных районах.