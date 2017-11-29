29 ноября 2017 года

Южная Корея обновила перечень российских поставщиков

Национальная служба управления качеством рыбной продукции Республики Корея (NFQS) утвердила новый список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов – поставщиков продукции рыболовства, в том числе рыбных субпродуктов.

Обновленный перечень опубликован на сайте NFQS. В ближайшее время список будет размещен на официальных сайтах Россельхознадзора и Нацрыббезопасности, сообщили Fishnews в пресс-службе НЦБРП.

Также информация о российских поставщиках рыбной продукции в Республику Корея будет внесена в «Реестр экспортеров» информационной системы «Цербер».

Fishnews