30 ноября 2017 года

Отечественные рыбаки удерживают прибавку в 2,5%

К 29 ноября российские пользователи освоили 4 млн 381,4 тыс. тонн водных биоресурсов – это на 2,5% выше уровня прошлого года. На предыдущей неделе отрыв был такой же.

В Дальневосточном бассейне поймано 2 млн 872,6 тыс. тонн ВБР – на 7,7 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату 2016 г. Прибавку, в частности, обеспечило увеличение добычи трески в Беринговом море, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Минтая освоено 1 млн 611,1 тыс. тонн, показатель за аналогичный период прошлого года превышен на 28,8 тыс. тонн.

В Северном бассейне вылов вырос на 3,4 тыс. тонн к уровню 2016 г. и достиг 526,3 тыс. тонн. Трески добыто 367,9 тыс. тонн (+3,8 тыс. тонн), пикши – 94,9 тыс. тонн снизился (-8,6 тыс. тонн).

В Балтийском море уловы составили 65,8 тыс. тонн – на 1,4 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату прошлого года. На промысле шпрота поймано 33,9 тыс. тонн (+1,7 тыс. тонн). Сельди добыто 19,4 тыс. тонн – на 2,1 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2017 г.

В Азово-Черноморском бассейне рыбаки освоили 75,6 тыс. тонн ВБР, относительно прошлогоднего уровня уловы снизились на 14,3 тыс. тонн. Вылов хамсы вырос на 0,9 тыс. тонн – до 37,9 тыс. тонн. Тюльки добыли 5,3 тыс. тонн (-2 тыс. тонн).

В Каспийском бассейне отечественные суда наловили 57,8 тыс. тонн, прибавка составила 3,3 тыс. тонн. Кильки освоено 900 тонн (-400 тонн), пресноводных видов – 25 тыс. тонн (+100 тонн).

В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили 436,8 тыс. тонн, вылов увеличился на 58,1 тыс. тонн за счет промысла в водах Анголы и Марокко. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 301,9 тыс. тонн (+50,9 тыс. тонн). Прибавку обеспечил лов в районе регулирования НЕАФК.

Fishnews