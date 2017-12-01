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Осетровых на сумму около 2,5 млн рублей прятали в тайнике под платформой грузовика-эвакуатора. Кадр оперативной съемки

Осетровых на 2,5 миллиона перехватили в Москве

В столице пограничники совместно с сотрудниками полиции изъяли из незаконного оборота крупную партию рыбы, занесенной в Красную книгу. Осетровых на сумму около 2,5 млн рублей прятали в тайнике под платформой грузовика-эвакуатора.

В ходе досмотра транспортного средства правоохранители нашли 321 особь осетровых видов в замороженном виде. Как сообщили Fishnews в центре общественных связей ФСБ РФ, задержаны двое граждан России, причастных к противоправной деятельности. Проводится разбирательство.

По данным СМИ, преступная группировка занималась контрабандным вывозом «краснокнижной» рыбы.

Fishnews
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