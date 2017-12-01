Осетровых на 2,5 миллиона перехватили в Москве

01 декабря 2017 года
Верхне-Обский филиал Главрыбвода обзавелся собственными производственными мощностями для искусственного воспроизводства водных биоресурсов. В цехе, который открылся в Новосибирске, будут выращивать различные виды рыб, в том числе осетровых.
29 ноября 2017 года
Представители ассоциаций аквакультуры Приморья провели во Владивостоке рабочее совещание с руководством Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора. Встреча была посвящена вопросам прохождения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).
27 ноября 2017 года
Российско-японские переговоры о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах продолжатся уже в декабре. Об этом договорились главы МИДов двух стран на встрече в Москве.
Прикаспийские страны договорились сохранить запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб на 2018 г. В дальнейшем они собираются рассмотреть распространение моратория на более длительный период.
24 ноября 2017 года
В будущем году японские суда смогут освоить в российских территориальных водах в районе Южных Курил 2,18 тыс. тонн различных биоресурсов. В том числе 955 тонн минтая и 777 тонн терпуга.
22 ноября 2017 года
Международная комиссия по водным биоресурсам Каспийского моря открыла первую сессию в Баку. В повестке - сохранение популяции осетровых, оценка запасов ВБР и противодействие браконьерскому промыслу.
01 декабря 2017 года
Вместо передачи аварийно-спасательных судов Росрыболовства в ведение Министерства транспорта следует, наоборот, часть «торгового» спасательного флота отдать рыбакам, считают представители рыбацкой общественности.
Сейчас за Министерством сельского хозяйства закреплены полномочия по установлению порядка сдачи в аренду федерального имущества в морских портах, закрепленного за ФГУП «Нацрыбресурс».
Право на экспорт рыбной продукции в Республику Корея получили 37 новых российских поставщиков, сообщает Россельхознадзор. Всего в списке свыше 700 предприятий и судов.
Уголовное дело в отношении организованной группы направлено в суд в Хабаровске. По версии следствия, злоумышленники ограбили склад рыбопродукции, скрыв лица под колпаками и бородами Санта-Клауса.
Верхне-Обский филиал Главрыбвода обзавелся собственными производственными мощностями для искусственного воспроизводства водных биоресурсов. В цехе, который открылся в Новосибирске, будут выращивать различные виды рыб, в том числе осетровых.
Стартовала первая экспедиция Перуанского морского института (IMARPE) по изучению ресурсов гигантского кальмара. Рыбопромышленники отмечают, что этот важный для республики промысловый объект страдает из-за перелова.
30 ноября 2017 года
Президент ВАРПЭ Герман Зверев избран заместителем председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре. Этот совещательно-консультативный орган вырабатывает рекомендации в сфере защиты прав потребителей.
В Марокко прошла 25-я ежегодная сессия Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ). Были приняты дополнительные меры по регулированию запасов синего и длинноперого тунцов, акулы-мако и меч-рыбы.
Семь рыбоводных участков на Ладожском озере в Республике Карелия выставят на аукцион. Все эти РВУ предназначены для индустриальной аквакультуры.
Инженерные изыскания – это первый шаг при строительстве объекта любой сложности, особенно в удаленных районах. Проекты по созданию современных лососевых рыбоводных заводов требуют от инженеров особого опыта и знаний, отмечает директор компании «Альянс» Александр Садов.