05 декабря 2017 года

На Чудском озере возобновят промысел снетка

Россия и Эстония договорились об открытии в 2018 г. промысла снетка в Чудском озере и об увеличении квот на вылов ряпушки и окуня в трансграничных водоемах для рыбаков обеих стран.

Вопросы сотрудничества в области сохранения и использования рыбных запасов в Чудском, Теплом и Псковском озерах обсуждались в рамках 43-й сессии российско-эстонской комиссии по рыболовству. Участники встречи обменялись информацией о вылове и мерах регулирования промысла, рассмотрели выполнение программы совместных контрольно-надзорных мероприятий и научно-исследовательских работ России и Эстонии.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства, за 10 месяцев текущего года в Чудском, Теплом и Псковском озерах добыто 2047 тонн рыбы – на 68 тонн больше, чем за аналогичный период 2016 г. При этом в Чудском и Теплом озерах вылов судака в российской части акватории вырос на 112 тонн, леща – на 22 тонны, зато уловы окуня снизились на 77 тонн. Национальная квота освоена на 43%.

Большое внимание специалисты уделили состоянию рыбных запасов и определению общих допустимых уловов основных промысловых видов рыб, а также распределению национальных квот вылова на следующий год. По решению сторон в Чудском озере впервые разрешена промышленная добыча снетка, ОДУ которого на 2018 г. составит по 400 тонн для каждой страны.

Увеличение запасов отразилось на общем допустимом улове ряпушки – по 400 тонн для национальных квот, окуня – 1380 тонн для России и 1230 тонн для Эстонии. Незначительно вырос запас леща, ОДУ которого составит 1075 тонн для Российской Федерации и 875 тонн для Эстонской Республики.

По итогам заседания российско-эстонская комиссия утвердила промысловую нагрузку по количеству ставных сетей, количество механизированных мутников для промышленного лова, а также сроки по использованию механизированных мутников, закидных неводов, ставных сетей и заколов.

Fishnews