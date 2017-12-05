05 декабря 2017 года

Россия и Фареры согласовали «рыбные» планы на предстоящий год

На 41-й сессии смешанной российско-фарерской комиссии по рыболовству стороны установили взаимные квоты добычи водных биоресурсов на 2018 г. Также согласована совместная научная программа на будущий год.

Сессия смешанной комиссии по рыболовству проходила с 30 ноября по 1 декабря в Торсхавне (Фарерские острова). Российскую делегацию возглавил начальник управления международного сотрудничества Росрыболовства – Сергей Симаков, фарерскую – руководитель департамента Министерства рыболовства Андреас Кристьянсен.

Делегаты обсудили результаты научных исследований запасов в Баренцевом море и водах Фарер, обменялись статистическими данными о результатах промысла в исключительных экономических зонах двух стран за 2016 и 2017 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, стороны установили взаимные квоты в рыболовных зонах друг друга на 2018 г. В рамках международных договоренностей российские суда ловят в зоне Фарерских островов путассу, сельдь, скумбрию. Фарерские суда добывают в ИЭЗ России в Баренцевом море треску, пикшу, камбалу-ерша, северную креветку.

На встрече также согласовали совместную научную программу на будущий год. По итогам сессии подписан протокол.

Fishnews