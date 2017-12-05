Россия и Фареры согласовали «рыбные» планы на предстоящий год

05 декабря 2017 года
Россия и Эстония договорились об открытии в 2018 г. промысла снетка в Чудском озере и об увеличении квот на вылов ряпушки и окуня в трансграничных водоемах для рыбаков обеих стран.
04 декабря 2017 года
Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области вынесла проблему отказа от исторического принципа распределения долей квот на рассмотрение региональных депутатов.
Центр системы мониторинга рыболовства и связи подготовил изменения в список технических средств контроля, которыми могут быть оснащены промысловые суда. Испытания устройств от двух новых производителей прошли успешно.
«Крабовые новации» неизвестных авторов всколыхнули отрасль. Впереди и без того непростой период: перезакрепление долей квот, распределение квот на инвестиционные цели. А тут важнейшие объекты промысла – крабы – предлагают изъять из общей системы.
Состоялся аукцион по продаже долей квот на промышленный вылов рыбы в бассейне озера Ханка. На торгах распределили лимиты по верхогляду, горбушке, карасю, коню, сазану, сому, толстолобикам, щуке.
В следующем году охране биоресурсов Байкала собираются уделить особое внимание. Представители силовых ведомств обсудили в Росрыболовстве планы по борьбе с браконьерством на уникальном озере.
05 декабря 2017 года
Законопроект, который призван урегулировать вопросы возмещения убытков, нанесенных коренным малочисленным народам Севера в результате причинения ущерба среде их обитания, подготовило Федеральное агентство по делам национальностей.
За январь – сентябрь 2017 г. океанический флот Республики Корея освоил 316,6 тыс. тонн водных биоресурсов – на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ухудшились показатели по тунцу, минтаю, сайре, однако выросли уловы кальмара.
Россия и Эстония договорились об открытии в 2018 г. промысла снетка в Чудском озере и об увеличении квот на вылов ряпушки и окуня в трансграничных водоемах для рыбаков обеих стран.
04 декабря 2017 года
Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области вынесла проблему отказа от исторического принципа распределения долей квот на рассмотрение региональных депутатов.
Центр системы мониторинга рыболовства и связи подготовил изменения в список технических средств контроля, которыми могут быть оснащены промысловые суда. Испытания устройств от двух новых производителей прошли успешно.
«Крабовые новации» неизвестных авторов всколыхнули отрасль. Впереди и без того непростой период: перезакрепление долей квот, распределение квот на инвестиционные цели. А тут важнейшие объекты промысла – крабы – предлагают изъять из общей системы.
Состоялся аукцион по продаже долей квот на промышленный вылов рыбы в бассейне озера Ханка. На торгах распределили лимиты по верхогляду, горбушке, карасю, коню, сазану, сому, толстолобикам, щуке.
В следующем году охране биоресурсов Байкала собираются уделить особое внимание. Представители силовых ведомств обсудили в Росрыболовстве планы по борьбе с браконьерством на уникальном озере.
Внедрение в рыбной отрасли электронной ветсертификации обсудили в Хабаровском крае. Предприятиям рекомендовали активизировать работу по регистрации в системе «Меркурий».
Участники переговоров в Вашингтоне согласовали проект соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытых водах центральной части Северного Ледовитого океана.