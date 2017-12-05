05 декабря 2017 года

Правительство отправит в Думу закон для КМНС

Законопроект, который призван урегулировать вопросы возмещения убытков, нанесенных коренным малочисленным народам Севера в результате причинения ущерба среде их обитания, подготовило Федеральное агентство по делам национальностей.

Правительство РФ распорядилось направить в Госдуму законопроект «О внесении изменений в статью 8 федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». Документ подготовило ФАДН, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

«Территории субъектов Федерации, географически расположенных на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке России, являются важнейшими стратегическими регионами с точки зрения освоения природных ресурсов (углеводородов, золота, серебра, алмазов, платины, черных и цветных металлов, редкоземельного сырья и ряда других полезных ископаемых), – обратили внимание в пресс-службе. – Интенсивное освоение этих регионов нередко входит в противоречие с укладом жизни коренных малочисленных народов, затрудняет их жизнедеятельность, сопровождается отчуждением используемых коренными сообществами территорий, ухудшением состояния окружающей среды.

В связи с этим необходимо сформировать эффективные управленческие механизмы регулирования отношений ресурсодобывающих компаний и коренных народов».

Отмечено, что сейчас законодательством не урегулирован порядок возмещения убытков от хозяйственной деятельности организаций в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС.

Предлагается установить полномочие Правительства России по определению порядка и методики возмещения убытков, причиненных коренным малочисленным народам, их объединениям и лицам, относящимся к КМНС. Речь идет о нанесении ущерба исконной среде их обитания хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими лицами.

Fishnews