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Рыба в Евросоюз пойдет по новому списку

Еврокомиссия опубликовала обновленный список российских предприятий и судов, имеющих право на поставки продукции из водных биоресурсов в ЕС. Изменения вступят в силу с 19 декабря.

На сайте Еврокомиссии опубликованы очередные поправки в действующий список российских предприятий и судов – экспортеров продукции водного промысла в ЕС. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры».

Обновленный перечень вступит в силу с 19 декабря 2017 г. «Изменения опубликованы с 29 по 54 страницу действующего списка», – обратили внимание в Нацрыббезопасности.

Fishnews
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