07 декабря 2017 года

ЕАЭС и Фареры обсудили перспективы сотрудничества

Представители Евразийского экономического союза и Фарерских островов обсудили возможности экономического партнерства. В числе отраслей, представляющих взаимный интерес, – аквакультура и рыбопереработка.

«Фареры могут стать привлекательным экономическим партнером для каждой из стран ЕАЭС», – заявил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян на рабочей встрече с послом Дании Томасом Винклером и главой представительства Фарерских островов в Москве Бьорном Куной.

Было отмечено, что работу по формированию системного взаимодействия с внешними партнерами Евразийская экономическая комиссия начнет лишь после того, как все члены интеграционного объединения определят общие приоритеты.

Участники встречи обсудили направления, по которым может развиваться партнерство стран ЕАЭС с Фарерами. В качестве примера Томас Винклер привел заинтересованность бизнеса Киргизии и Армении в развитии аквакультуры с использованием опыта предпринимателей с Фарерских островов. Бьерн Куной сделал акцент на значительном потенциале рыбоперерабатывающей отрасли Фарер.

«Необходимо показать нашим коллегам в каждой из стран союза, что небольшие Фарерские острова могут стать значимым экономическим партнером и предложить свою, отличную от других, повестку сотрудничества», – заявил, в свою очередь, председатель Коллегии ЕЭК.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе комиссии, к сотрудничеству с ЕАЭС в различных форматах, включая создание зон свободной торговли, к настоящему моменту готовы более 50 стран и объединений. Сейчас у Евразийского экономического союза семь приоритетных переговорных треков. Комиссия сконцентрировала свои усилия на скорейшем заключении соглашений с Китаем, Египтом, Ираном, Индией, Израилем, Сербией, Сингапуром.

Fishnews