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Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ

Россельхознадзор решил создать классификатор для ветнадзора

Решение базировать список подконтрольных товаров на кодах ТН ВЭД было большой методической ошибкой, считают в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Замглавы Россельхознадзора Николай Власов пригласил представителей региональных госветслужб и хозяйствующих субъектов поучаствовать в создании классификатора продукции для целей ветнадзора. Обращение опубликовано на сайте ведомства, сообщает корреспондент Fishnews.

В Россельхознадзоре указывают на то, что коды ТН ВЭД создавались не для целей обеспечения пищевой и биологической безопасности. В связи с этим в ведомстве пришли к выводу о необходимости формирования собственной кодировки и группировки подконтрольных товаров. Классификатор, считают в федеральной службе, должен обязательно учитывать уровни риска для биологической, пищевой безопасности, тип упаковки, видовой состав. Также, по мнению ведомства, нужно отразить группировки подконтрольных товаров, учитываемые при регионализации, компартментализации и эпизоотическом зонировании; особенности технологических процессов и общих подходов к номенклатуре, используемых компаниями – производителями и переработчиками; особенности логистики торговых компаний и используемой ими номенклатуры.

Для этих целей планируется создать рабочую группу с представителями региональных ветслужб, а также компаний, которые содержат животных, производят продукцию животного происхождения и осуществляют оборот подконтрольных товаров. Заявки на включение в группу ведомство попросило направлять по адресу product@fsvps.ru. Россельхознадзор также пообещал публиковать результаты работы группы, чтобы в создании классификатора могли принять участие все желающие.

Fishnews
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